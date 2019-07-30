مجدلاني: إنقاذ حل الدولتين يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د. أحمد مجدلاني: إن إنقاذ حل الدولتين، يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين، والمسؤولية عن قيام الدولة الفلسطينية.



وأضاف خلال لقاء بمكتبه مع ممثل كندا لدى دولة فلسطين دوجلاس سكوت براودفوت، الذي بحث معه آخر المستجدات السياسية والتطورات في المنطقة: أن دولة الاحتلال هي من أنهت الاتفاقيات الموقعة، بإجراءات عملية وبدعم من إدارة ترامب.



وتابع مجدلاني: لن نبقى الطرف الوحيد الملتزم بالاتفاقيات الموقعة، فنحن أمام وضع تتجه فيه حكومة الاحتلال نحو الفاشية، فمجمل القرارات الأخيرة التي أقرتها هي قوانين عنصرية، وإن صمت العالم أمام ذلك، ستنعكس نتائجه على المجتمع الدولي بأكمله.



وأوضح، أن دولة الاحتلال غير معنية باستقرار المنطقة وأمنها، بل تبحث عن تصعيد خطير، وتعمل على استبدال حل الدولتين بحل الاستيطان ونهب وسرقة الأراضي الفلسطينية، وكذلك مواصلة سرقة وقرصنة الأموال.



ومن جانبه، قال براودفوت: إن بلاده ما زالت تؤمن بحل الدولتين، وتسعي من أجل ذلك.



وفي نهاية اللقاء، الذي حضره عضو اللجنة المركزية للجبهة تغريد كشك، وعضو لجنة العلاقات السياسية بشار العزة، تم تقديم هدية رمزية للسفير؛ لانتهاء مهام عمله في دولة فلسطين.