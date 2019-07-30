ترامب: إيران لم تربح في أي حرب ولكنها لم تخسر أي مفاوضات

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: إن إيران لم تربح في أي حرب، لكنها لم تخسر أي مفاوضات، مضيفاً: "تذكروا فقط، أن إيران لم تربح الحرب أبداً، لكنها لم تخسر أي مفاوضات".



وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن الأسبوع الماضي، أنه مستعد للسفر إلى إيران إذا لزم الأمر لإجراء محادثات.







وقال بومبيو في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: "بالتأكيد إذا كان الأمر كذلك، يسعدني أن أذهب إلى هناك سأرحب بفرصة التحدث مباشرة مع الشعب الإيراني".

وتصاعدت التوترات في الخليج، لاسيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط في أيار/ مايو، وحزيران/ يونيو، وهو ما تنفيه طهران، وفق وكالة (سبوتنك).ثم أعلن وزير الخارجية الأمريكي، يوم الاثنين، أن إيران لم تقبل باقتراحه بزيارة طهران و"التحدث مباشرة مع الشعب الإيراني".