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32.5% من المصريين تحت خط الفقر

32.5% من المصريين تحت خط الفقر
رام الله - دنيا الوطن
أعلن "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء"، أن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر، ارتفعت إلى 32.5٪‏، وفقاً لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017-2018، مقابل 27.8%، وفقاً للحصر نفسه في 2015.

ويقدر تعداد المصريين المقيمين داخل البلاد بنحو 95 مليون مواطن، بحسب ما أعلن "الإحصاء" في نتائج التعداد السكان في 2017. 

ووفق تلك التقديرات فإن حوالي 30.8 مليون مصري، يعيشون تحت خط الفقر، ويحصل الفرد منهم على دخل شهري لا يزيد عن 491 جنيهاً شهرياً، وذلك لاعتماد "الإحصاء" على حساب "خط الفقر المدقع" للفرد عند 5890 جنيهاً في السنة.

ويُعد الإحصاء المعلن، أمس، هو الأول من نوعه منذ إعلان قرارات تحرير سعر صرف الجنيه (التعويم)، ورفع الدعم عن المحروقات.

وقال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن البحث أظهر أن "محافظات الوجه القبلي تتعدى خط الفقر القومي".

وتناول الإحصاء متوسط الدخل السنوي للمصريين الذي قال التقرير، إنه "ارتفع إلى 58.9 ألف جنيه خلال بحث الدخل والإنفاق لعام 2017-2018 مقابل 44.2 ألف جنيه خلال بحث الدخل والإنفاق في عام 2015".

وأضاف، خلال إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق: أن متوسط الإنفاق الكلي ارتفع إلى 51.4 ألف جنيه مقابل 36.7 ألف جنيه في بحث 2015.

وبحسب بركات، فإن "قيمة الدعم التمويني ارتفع متوسطه إلى ألفي جنيه مقابل 860 جنيها في بحث 2015".

وحدد الجهاز خط الفقر عند مستوى 8827 جنيها في السنة، وهو ما يعادل حوالي 735.5 جنيه شهريا، وفقا لنتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2017-2018، وذلك مقابل 5787.9 جنيه سنويا، أو نحو 482 جنيها شهريا، في البحث السابق لعام 2015.

وبحسب بيانات الجهاز، فقد ارتفع متوسط الدخل السنوي لأغنى شريحة في مصر إلى 100.3 ألف جنيه شهرياً خلال بحث الدخل والإنفاق لعام 2017-2018، مقابل 81 ألف جنيه في بحث 2015.

وتظهر البيانات التي تم الإعلان عنها أن متوسط الدخل السنوي لأفقر شريحة في مصر بلغت 30.4 ألف جنيه في 2017-2018 مقابل 22.5 ألف جنيه في 2015.

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