مقتل 17 شخصاً بتحطم طائرة عسكرية باكستانية





وأوضحت وكالة (إنترناشونال نيوز) بالإشارة إلى فرق الإنقاذ في البلاد، أن الحادث وقع ليلة الثلاثاء في مدينة رافال بيندي، وقد قتل 12 راكباً والطيارون وثلاثة من أفراد الطاقم.



وأضاف البيان، أن 12 مدنياً آخر، أصيبوا في التحطم الذي أدى لاندلاع حريق في المدينة، ووصلت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث وأخمدت الحريق.

رام الله - دنيا الوطنقالت السلطات الباكستانية، اليوم الثلاثاء، إن 17 شخصاً قتلوا، إثر تحطم طائرة عسكرية صغيرة في البلاد.وحسب الوكالة، فإنه بعد وقوع الحادث، اشتعلت النيران في الطائرة، وانتقلت ألسنة اللهب إلى عدة منازل قريبة.وقال بيان من إدارة الاتصالات في الجيش الباكستاني: إن طائرة عسكرية كانت في مهمة تدريبية، تحطمت في منطقة مشيدة بمدينة روالبندي، مما أدى إلى مقتل كل طاقمها وعددهم خمسة بالإضافة إلى 12 مدنياً.