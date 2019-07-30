شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تهدم خياماً في الرأس الأحمر شمال الأغوار

قوات الاحتلال تهدم خياماً في الرأس الأحمر شمال الأغوار
رام الله - دنيا الوطن
شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بهدم خيام وبركسات في منطقة الرأس الأحمر بالأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس، معتز بشارات: "إن قوة عسكرية ترافقها جرافة، اقتحمت المنطقة في ساعات الصباح الباكر، وشرعت بعمليات الهدم"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وأضاف، أنه تم هدم ثلاث خيام وبركسات للمواطن جميل سليمان بني عودة، ونجله سليمان، والمواطن أيمن عزات بني عودة، وما زالت العملية مستمرة.

يذكر، أن قوات الاحتلال، هدمت منشآت لذات المواطنين قبل حوالي شهر.

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