قيادية بالشعبية: التعيينات الجديدة في غزة تُعزز الانقسام

خاص دنيا الوطن - محمد عوض



أكدت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مريم أبو دقة، أن الجبهة ضد تعزيز الانقسام، مشيرةً إلى أن الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة للاختيار.





وقالت أبو دقة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن التعيين طريقة غير ديمقراطية، وتعزز الشرخ الوطني، متابعةً: "نطالب بانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني".





وأكملت أبو دقة: "موقفنا مُعلن عبر وسائل الإعلام، وأوصلنا رسائل لحركة حماس، أننا لا نريد تعزيز الانقسام، ونريد تهيئة البيئة لحماية المشروع الوطني".









