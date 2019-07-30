غرينبلات: القضية الإسرائيلية الفلسطينية ليست الصراع الأساسي بالمنطقة وإنما إيران

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رام الله - دنيا الوطن

قال جسيون غرينبلات، مبعوث الإدارة الأمريكية لعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط: "لم تعد القضية الإسرائيلية الفلسطينية هي الصراع الأساسي في المنطقة، وإنما أكبر تهديد هو إيران".



وأضاف غرينبلات في تغريدة له عبر موقع (تويتر): "الفلسطينيون يتعرضون لتهديد من إيران بنفس القدر من تهديد أي شخص آخر في المنطقة".