قيادي بحماس: لن نُوقع مع إسرائيل إلا "اتفاقية الجلاء" ومشاريع التهدئة قائمة

خاص دنيا الوطن

رد القيادي في حركة حماس، حماد الرقب، على مطالبات عدد من الفصائل الفلسطينية، بوقف تفاهمات التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي بالرعاية المصرية في قطاع غزة.





وقال الرقب، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن حركته لن توقع مع الاحتلال الإسرائيلي أي اتفاقية إلا اتفاقية الجلاء من فلسطين، مشيراً إلى أن ما تم التوصل إليه تفاهمات، وليس اتفاقيات.





وأوضح الرقب، أنه لا يوجد أي جديد بملف تفاهمات التهدئة، فهي تسير ببطء، متابعاً: "الجوانب المرتبطة بالتصعيد بطيئة أما الـ 15 ميلاً بحرياً، ومشاريع الكهرباء، والمستشفى، فهي مشاريع قائمة وتسير بصورة عادية".





وتساءل الرقب: "هل ألغت السلطة الاتفاقيات مع إسرائيل؟ فهي تحدثت عشرات المرات، ونرجو أن تصل السلطة لشجاعة إلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل"، وفق تعبيره.





واستطرد: "إذا أُلغيت الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، فإن حركة حماس، ستقف إلى جانب الرئيس محمود عباس، وستسانده بكل قوة وستمثل دعماً له".