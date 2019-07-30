عريقات يبحث مع مدير مجلس حقوق الإنسان تكثيف الجهود للدفاع عن الحقوق الفلسطينية





وجرت محادثات جدية، بهدف تكثيف الجهود المشتركة للدفاع عن الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني، والتي تخرق بشكل دائم من قبل سلطة الاحتلال (إسرائيل).



كما التقى عريقات بالقنصل الإسباني العام لدى فلسطين، رافائيل ماتوس، الذي يُغادر منصبه، متمنياً له التوفيق في المهام الجديدة التي كلفته إياها جكومة إسبانيا.



وجرى نقاش معمق حول القضايا المشتركة، حيث شكر عريقات إسبانيا ملكاً وحكومةً وشعباً؛ للدعم المتواصل، والذي لا ينقطع للشعب.

رام الله - دنيا الوطنالتقى د. صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذي لمنظمة التحرير الفلسطينية في مكتبه، السيد كينيث روث، المدير التنفيذي لمجلس حقوق الإنسان.