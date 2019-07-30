قيادي فتحاوي: لقاء اشتية وحماس بتركيا "مُجاملة" وحديث بـ "العموميات"

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



أكد عضو المجلس الثوري لحركة (فتح)، عبد الله عبد الله، أن اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء محمد اشتية، مع قيادات من حركة حماس بتركيا على هامش فعالية، كان "مجاملة" لأنهم فلسطينيون وبنفس المكان.





وأوضح عبد الله، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن اللقاء لم يسفر عن أي قرارات، وإنما حديث بالعموميات، ولم يفضِ إلى أي التزامات من الجانبين أو الحديث بقضايا سياسية رئيسية.





وأضاف عبد الله: "لم يترتب على الاجتماع أي خطوات سياسية، فهو اجتماع عادي حمل بطابعه المجاملة، ولم يترتب عليه أي نتائج ملموسة، ولم يصدر عن حماس أي موقف إيجابي بخصوص الملفات الفلسطينية الداخلية".





وأشار القيادي الفتحاوي، إلى أن حركة حماس، طلبت أن تكون جزءاً من الحكومة الفلسطينية برئاسة اشتية، مستدركاً: "لكن حماس لن تكون جزءاً من أي حكومة، دون إنهاء الانقسام".







ولفت عبد الله، إلى أن الوفد الأمني المصري، ينتظر رد حركة حماس من أجل العودة للأراضي الفلسطينية، متابعاً: "يبدو أن حماس لا تمتلك جدية لإنهاء الانقسام الفلسطيني".