قنبلة إنارة إسرائيلية تلحق أضراراً بمنزل شرق دير البلح

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رام الله - دنيا الوطن

تسببت قنبلة إنارة، أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، بأضرار في منزل المواطن هيثم اللوح، شرق دير البلح وسط قطاع غزة.



وبحسب وكالة (وفا)، فإن قوات الاحتلال، أطلقت قنابل إنارة في أجواء القطاع، ما أدى لسقوط إحداها في منزل المواطن اللوح واحتراق فنائه.



وفي السياق ذاته، فتحت زوارق الاحتلال، نيران أسلحتها صوب مراكب الصيادين في عرض بحر محافظة رفح، دون أن يبلغ عن إصابات.