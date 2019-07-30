الأوقاف: كافة حُجاج فلسطين وصلوا السعودية على العاشرة مساء أمس

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد حسام أبو الرب، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أن كافة الحجاج الفلسطينيين، وصلوا المملكة العربية السعودية، على العاشرة من مساء أمس الاثنين.



وقال أبو الرب لـ"دنيا الوطن": "بحمد الله، وصل كافة الحجاج الفلسطينيين إلى الأراضي الحجازية على العاشرة من مساء أمس الاثنين، وهم بخير وسلام".



وأوضح وكيل الوزارة، أن الحجاج فور وصولهم إلى المملكة، سكنوا في الفنادق المخصصة لهم.



يشار إلى أن الحجاج الفلسطينيين في المحافظات الجنوبية، قد وصلوا جميعهم إلى الأراضي الحجازية أول أمس الأحد، فيما اكتمل وصول حجاج المحافظات الشمالية مساء أمس.



يذكر، أن أبو الرب، أكد في تصريح سابق لـ"دنيا الوطن"، أن حجاج مكرمة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، سيصلون إلى المملكة يومي 2 و3 آب/ أغسطس المقبل.