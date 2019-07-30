نابلس: أربع إصابات في مواجهات مع الاحتلال عقب اقتحام منطقة قبر يوسف





وبحسب موقع وكالة (وفا)، فقد جرى نقل الإصابات الاربعة لمستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج، فيما أصيب عدة مواطنين بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، عقب إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، وجرى إسعافهم ميدانيا.



بدوره، أكد موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، أن المواجهات اندلعت خلال تأمين قوات الاحتلال، دخول المستوطنين لمنطقة قبر يوسف، معلنة أنها أسفرت عن إصابة خمسة مواطنين فلسطينيين.



رام الله - دنيا الوطنأصيب أربعة مواطنين فلسطينيين، بالرصاص الحي، خلال المواجهات العنيفة، التي اندلعت فجر اليوم الثلاثاء، بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام نحو 1300 مستوطن منطقة قبر يوسف بحماية مشددة من الجيش الإسرائيلي.