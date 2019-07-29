أجواء شديدة الحرارة وأعلى من معدلاتها السنوية لنهاية الأسبوع

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 33-23 34-24 33-23 بيت لحم 33-23 34-24 33-23 رام الله والبيرة 31-22 33-23 31-22 طولكرم 34-24 34-24 33-24 نابلس 35-24 36-24 35-24 قلقيلية 34-24 34-24 33-24 جنين 37-25 38-25 37-25 سلفيت 33-23 34-24 33-23 طوباس 37-25 38-25 37-25 روابي 33-23 34-24 33-23 الخليل 32-22 33-24 32-22 غزه 32-25 32-25 31-25 أريحا 43-28 44-28 43-28 خانيونس 32-25 32-25 31-25 الأغوار الشمالية 41-26 42-26 41-26 رفح 33-24 33-24 32-24

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو، الثلاثاء شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.والليلة يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الأربعاء: "يستمر الجو شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ست درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.الخميس: يستمر الجو شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة: يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ،والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:1- التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: