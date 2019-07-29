شؤون فلسطينية

أجواء شديدة الحرارة وأعلى من معدلاتها السنوية لنهاية الأسبوع

أجواء شديدة الحرارة وأعلى من معدلاتها السنوية لنهاية الأسبوع
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو، الثلاثاء شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والليلة يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية  خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأربعاء: "يستمر الجو شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ست درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس: يستمر الجو شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ،والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية  الأخوة المواطنين من:

1- التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 33-23 34-24 33-23 بيت لحم 33-23 34-24 33-23
رام الله والبيرة 31-22 33-23 31-22 طولكرم 34-24 34-24 33-24
نابلس 35-24 36-24 35-24 قلقيلية 34-24 34-24 33-24
جنين 37-25 38-25 37-25 سلفيت 33-23 34-24 33-23
طوباس 37-25 38-25 37-25 روابي 33-23 34-24 33-23
الخليل 32-22 33-24 32-22 غزه 32-25 32-25 31-25
أريحا 43-28 44-28 43-28 خانيونس 32-25 32-25 31-25
الأغوار الشمالية 41-26 42-26 41-26 رفح 33-24 33-24 32-24
                                      

أخبار ذات صلة

العسيلي: نطمح لزيادة حجم التبادل التجاري مع الأردن لمليار دولار

العسيلي: نطمح لزيادة حجم التبادل التجاري مع الأردن لمليار دولار

إرشادات صحية للتعامل مع موجة الحر المُقبلة

إرشادات صحية للتعامل مع موجة الحر المُقبلة

بعد رسالة من الرئيس عباس.. سانت كيتس ونيفيس تعترف بدولة فلسطين

بعد رسالة من الرئيس عباس.. سانت كيتس ونيفيس تعترف بدولة فلسطين

تفاصيل خطة جديدة لنتنياهو للبناء بالأراضي الفلسطينية

تفاصيل خطة جديدة لنتنياهو للبناء بالأراضي الفلسطينية

هيئة الأسرى: البوسطة التي تعرضت لحادثة تصادم بالجليل خالية من الأسرى

هيئة الأسرى: البوسطة التي تعرضت لحادثة تصادم بالجليل خالية من الأسرى

الديمقراطية: ندعو لوقف العمل فوراً بالاتفاقيات مع إسرائيل

الديمقراطية: ندعو لوقف العمل فوراً بالاتفاقيات مع إسرائيل

تصنيف عالمي مُتقدم لجامعة النجاح الوطنية محلياً وعربياً وعالمياً

تصنيف عالمي مُتقدم لجامعة النجاح الوطنية محلياً وعربياً وعالمياً

بعد التدوير الوظيفي الجديد.. هل أعادت حماس عمل اللجنة الإدارية بقطاع غزة؟

بعد التدوير الوظيفي الجديد.. هل أعادت حماس عمل اللجنة الإدارية بقطاع غزة؟

التعليقات

الدنيا حكايات

حصار إسرائيلي مُحكم

حصار إسرائيلي مُحكم

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: البوسطة التي تعرضت لحادثة تصادم بالجليل خالية من الأسرى

هيئة الأسرى: البوسطة التي تعرضت لحادثة تصادم بالجليل خالية من الأسرى

الديمقراطية: ندعو لوقف العمل فوراً بالاتفاقيات مع إسرائيل

الديمقراطية: ندعو لوقف العمل فوراً بالاتفاقيات مع إسرائيل

تصنيف عالمي مُتقدم لجامعة النجاح الوطنية محلياً وعربياً وعالمياً

تصنيف عالمي مُتقدم لجامعة النجاح الوطنية محلياً وعربياً وعالمياً

الخضري يُثمّن المنحة الإماراتية لمشاريع دعم اللاجئين الفلسطينيين عبر (أونروا)

الخضري يُثمّن المنحة الإماراتية لمشاريع دعم اللاجئين الفلسطينيين عبر (أونروا)

الأوقاف: نصف الحجاج الفلسطينيين وصلوا المدينة المنورة

الأوقاف: نصف الحجاج الفلسطينيين وصلوا المدينة المنورة

الجبهة الشعبية بسجون الاحتلال: مُماطلة إدارة السجون ستُواجه بمزيد من التصعيد

الجبهة الشعبية بسجون الاحتلال: مُماطلة إدارة السجون ستُواجه بمزيد من التصعيد

وزيرة المرأة تبحث سبل التعاون مع لجنة الانتخابات المركزية

وزيرة المرأة تبحث سبل التعاون مع لجنة الانتخابات المركزية

بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غدٍ الثلاثاء

بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غدٍ الثلاثاء

منوعات

مشادة كلامية بين إعلامية لبنانية وأفيخاي أدرعي بسبب فاروق الفيشاوي

مشادة كلامية بين إعلامية لبنانية وأفيخاي أدرعي بسبب فاروق الفيشاوي

ريهام سعيد: أجريت 3 عمليات وأخاف أن يسقط أنفي.. ومش عاوزة حد يتعاطف معايا

ريهام سعيد: أجريت 3 عمليات وأخاف أن يسقط أنفي.. ومش عاوزة حد يتعاطف معايا

شاهد: معتصم النهار يصدم الجميع بما قاله عن &#34;النسوان&#34;

شاهد: معتصم النهار يصدم الجميع بما قاله عن "النسوان"

شاهد: جليلة المغربية تثير ضجة.. هذا ما حصل معها في الشارع

شاهد: جليلة المغربية تثير ضجة.. هذا ما حصل معها في الشارع

دينا الشربيني تثير ضجة مع عمرو دياب في اليونان

دينا الشربيني تثير ضجة مع عمرو دياب في اليونان

الأمير هاري يفرض شروطا غريبة على جيرانه المقيمين بالقرب من قصره

الأمير هاري يفرض شروطا غريبة على جيرانه المقيمين بالقرب من قصره

شاهد: أحمد الفيشاوي يوبخ زوجته أمام الجميع.. وهذا الفنان يفض الخلاف بينهما

شاهد: أحمد الفيشاوي يوبخ زوجته أمام الجميع.. وهذا الفنان يفض الخلاف بينهما

أحلام لـ فجر السعيد: &#34;احساسچ للاسف كان صح&#34;

أحلام لـ فجر السعيد: "احساسچ للاسف كان صح"

سميرة سعيد مفاجأة ذا فويس 5 .. هل تسبب حمل شيرين في مشاركتها

سميرة سعيد مفاجأة ذا فويس 5 .. هل تسبب حمل شيرين في مشاركتها

mbc تجمع راغب علامة واحلام مجددا.. هذه المرة في the voice

mbc تجمع راغب علامة واحلام مجددا.. هذه المرة في the voice

عربي

طالبا بتحرك دولي.. السيسي والملك عبد الله يؤكدان رفضهما للممارسات الإسرائيلية

طالبا بتحرك دولي.. السيسي والملك عبد الله يؤكدان رفضهما للممارسات الإسرائيلية

استعداداً لتأدية مناسك الحج.. وصول مليون حاج إلى المملكة العربية السعودية

استعداداً لتأدية مناسك الحج.. وصول مليون حاج إلى المملكة العربية السعودية

المخابرات العراقية: البغدادي في سورية ويتمتع بنفوذ قوي بتنظيم الدولة

المخابرات العراقية: البغدادي في سورية ويتمتع بنفوذ قوي بتنظيم الدولة

ضربة جوية أمريكية تقضي على منسق عمليات تنظيم الدولة بالصومال

ضربة جوية أمريكية تقضي على منسق عمليات تنظيم الدولة بالصومال