شؤون فلسطينية

إرشادات صحية للتعامل مع موجة الحر المُقبلة

إرشادات صحية للتعامل مع موجة الحر المُقبلة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الاثنين، مجموعة من  الارشادات حول موجة الحر القادمة على فلسطين، لافتةً إلى أن فلسطين ستتأثر موجة حر ابتداء من يوم غد الثلاثاء وحتى الجمعة.

وطالبت الوزارة، المواطنين بتجنب أشعة الشمس العمودية، وضرورة العمل في الظل، وعدم الخروج إلى الشوارع لغير الضرورة، خاصة الأطفال وكبار السن والمرضى.

وشددت على ضرورة الإكثار من شرب السوائل وارتداء ملابس فضفاضة ومريحة، وتفادي تناول المشروبات المحلاة، والتي تحتوي على الكافيين، وإغلاق النوافذ المقابلة للشمس بالستائر، وإبقائها مغلقة عندما تكون درجة الحرارة "مرتفعة".

ونوهت إلى أن التعرض لأشعة الشمس مع بذل جهد جسماني، خاصة في الجو الجاف، يسبب فقدان كمية كبيرة من الماء والأملاح؛ الأمر الذي يؤدي إلى الإصابة بالجفاف، ومن ثم لضربة الشمس.

وتتمثل أعراض ضربة الشمس في احمرار الجلد وجفافه وسخونته والشعور بالتعب والصداع، وارتفاع درجة الحرارة، وتسارع في ضربات القلب، وفقدان الوعي، ويمكن أن تصل الحالة إلى الغيبوبة، وقلة إفراز البول، وتغير السلوك، وأحياناً الإصابة بتشنجات.

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