شؤون فلسطينية

بعد رسالة من الرئيس عباس.. سانت كيتس ونيفيس تعترف بدولة فلسطين

بعد رسالة من الرئيس عباس.. سانت كيتس ونيفيس تعترف بدولة فلسطين
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين: إن حكومة سانت كيتس ونيفيس، أصدرت اليوم الاثنين، بياناً رسمياً ينص على قرارها الاعتراف بفلسطين دولةً مستقلة وذات سيادة، على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وحسب الوزارة، فقد سلم وزير خارجية سانت كيتس ونيفيس، السيد مارك برانتلي، هذا البيان إلى وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني الدكتور رياض المالكي الذي وصل الى العاصمة بيسيتير ظهر اليوم.

وأضافت: "تبع هذا الاعتراف مباشرة توقيع وزيري الخارجية على بيان مشترك لإقامة علاقات دبلوماسية على مستوى سفراء بين البلدين"،

وأكد الوزير المالكي، أن دولة فلسطين على استعداد لترشيح سفيرا لها لدى سانت كيتس ونيفيس خلال ايّام معدودة، مشدداً على أن التوقيع على هذا البيان هو بداية لعلاقات ثنائية شاملة بين البلدين، ولها ما يتبعها من توقيع اتفاقيات في عدة مجالات، منها الصحة والزراعة والتنمية والتعليم.

من جهة أخرى، سلم المالكي نظيره رسالة موجهة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لرئيس وزراء سانت كيتس ونيفيس، السيد تيموثي هاريس، يشكره فيها على قرار بلاده الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكداً على استعداد دولة فلسطين لتقديم الخبرات الفلسطينية في شتى المجالات وتعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة.

يأتي هذا القرار بعد جهد مكثف قامت به الدبلوماسية الفلسطينية على رأسها الوزير رياض المالكي على مدار سنوات عديدة وكذلك سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية والكاريبي، ممثلة بالسفيرة ليندا صبح، ضمن سياسة تكثيف العلاقات الثنائية مع دول حوض الكاريبي بشكل خاص.

وحسب الوزارة، فإنه بهذا الاعتراف يصل عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين لـ 140 دولة، مما يعتبر إنجاز دبلوماسي مميز يضاف إلى الإنجازات الدبلوماسية العديدة التي حققتها وزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين.

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