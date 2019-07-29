تفاصيل خطة جديدة لنتنياهو للبناء بالأراضي الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن

ترجمة: مؤمن مقداد



قالت قناة (كان) الإسرائيلية: إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يدعم خطة في (كابينت) للبناء الفلسطيني في المنطقة (C) بموازاة الموافقة على البناء في المستوطنات.





وأوضحت القناة، أنه سيتم الترويج لهذه الخطوة، فقط بقرار يكون بموافقة جميع الوزراء، متابعةً: "حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة".



وأضافت: "في الأيام الأخيرة، ناقش مجلس الوزراء الترويج للبناء الفلسطيني في المنطقة (C)، وبالأمس جرت مناقشة غير عادية في مجلس الوزراء، خلال تحديث رئيس الوزراء للموافقة على البناء المخصص للفلسطينيين في المنطقة إلى جانب خطط البناء في المستوطنات.وأكملت: "كانت المناقشة التي دارت طويلة وغير عادية، وشملت مداولات مستمرة بعد تحفظات بعض أعضاء (كابينت)، حيث تعتبر قضية البناء الفلسطيني في المنطقة (C) حساسة جداً، وغير عادية للغاية".واستطردت: "هذه عملية يروج لها رئيس الوزراء، وهو أيضًا وزير الدفاع، المسؤول عن جميع تصاريح البناء في المناطق من خلال الإدارة المدنية، وقد أخبرنا وزراء من (كابينت) أن هذه قضية حساسة، وأنه في الوقت الحالي لا يوجد اتفاق بشأن هذه المسألة".وأشارت إلى أن القضية حساسة سياسياً، وتشمل أيضاً بالموازاة الموافقة على خطط البناء في المستوطنات، فيما سوف يصل كبير مستشاري ترامب جاريد كوشنر إلى القدس في الأيام المقبلة، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الخطوة مرتبطة بالزيارة ومبادرة السلام التي قام بها الرئيس الأمريكي، وقد قيل لنا سيتم الترويج للمبادرة فقط، بقرار مجلس الوزراء (كابينت) والذي لم يتم قبولها بعد".