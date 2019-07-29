هيئة الأسرى: البوسطة التي تعرضت لحادثة تصادم بالجليل خالية من الأسرى





ولفتت الهيئة، إلى أنه ووفقاً للردود، فقد كانت سيارة البوسطة متجهة من محاكم الاحتلال في الناصرة وحيفا ‘لى مركز توقيف الجلمة، حين تعرضت لحادث تصادم على طريق حيفا مع سيارة صغيرة، أدى لوقوع عدة إصابات، تراوحت بين الطفيفة والمتوسطة.



رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مساء الاثنين: إن سيارة البوسطة، التي تعرضت لحادثة تصادم في الجليل الأسفل عصر اليوم، خالية من الأسرى الأمنيين، وذلك وفقاً لردود إدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، على الطاقم القانوني للهيئة.