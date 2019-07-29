تصنيف عالمي مُتقدم لجامعة النجاح الوطنية محلياً وعربياً وعالمياً

رام الله - دنيا الوطن

تألقت جامعة النجاح الوطنية، في التصنيفات العالمية من تصنيف الويبومتركس العالمي (نسخة تموز/ يوليو 2019) والذي يضم أكبر وأعرق الجامعات العالمية مثل جامعة هارفارد، وجامعة أكسفورد، وجامعة بوسطن، وجامعة مانشستر وجامعة تورنتو وغيرها من الجامعات العالمية العملاقة.







وتبوأت جامعة النجاح المركز الأول فلسطينياً والمركز 22 عربياً والمركز 1741 عالمياً من أصل حوالي 26000 مؤسسة تعليم عالٍ في العالم، وبذلك تكون جامعة النجاح في مصاف أفضل 6% من الجامعات في العالم.







وفي تفاصيل نتائج تصنيف الويبومتركس حصلت جامعة النجاح على المركز 2585 على مستوى العالم في مؤشر الحضور (عدد الصفحات الإلكترونية ضمن موقع الجامعة) ويشكل هذا المؤشر 5% من الوزن الكلي لعلامة التصنيف، كما حصلت الجامعة على المركز 3119 عالمياً في مؤشر الأثر (عدد وسيل الزيارات والبيانات لموقع الجامعة) ويشكل هذا المؤشر 50% من الوزن الكلي لعلامة التصنيف، وحصلت الجامعة على المركز 1431 عالمياً" في مؤشر عدد الإقتبسات لأعلى 100 عضو هيئة تدريس في الجامعة في جوجل سكولر ويشكل هذا المؤشر 10% من الوزن الكلي لعلامة التصنيف، وحصلت الجامعة على المركز 1902 عالميا" في مؤشر البحث العلمي والخاص بعدد الأبحاث في شتى التخصصات ويشكل هذا المؤشر 35% من الوزن الكلي لعلامة التصنيف.







ومن الجدير بالذكر أن جامعة النجاح تبوأت المركز الأول فلسطينيا في ثلاثة مؤشرات من المؤشرات الأربعة المستعملة في إحتساب علامة التصنيف النهائية. ولقد سجلت جامعة النجاح الوطنية تقدما جيدا في مؤشري عدد الإقتبسات وعدد الأوراق العلمية.



لقد عملت إدارة جامعة النجاح منذ أكثر من 12 عاماً على تشكيل فرق متميزة ومتخصصة لمتابعة التصنيفات العالمية وتأهيل الجامعة للدخول بهذة التصنيفات وتحقيق مراكز متقدمة عن طريق تحقيق جميع المعايير المستعملة في إحتساب النقاط الخاصة بالتصنيفات.







حيث أوعز رئيس الجامعة بتشكيل فريق لمتابعة الموقع الالكتروني وجودة المادة العالمية المرفوعة على الموقع، كما أوعز رئيس الجامعة بتشكيل فريق متخصص لمتابعة تصنيف التايمز وآخر لمتابعة تصنيف كيو أس مدعوما بعدد كبير من الحوافز والجوائز الخاصة بالبحث العلمي والنشر والذي يشكل العمود الفقري لمعظم التصنيفات العالمية.





وأشار ماهر النتشة، رئيس الجامعة، إلى أن جامعة النجاح الوطنية تعد من اكبر الجامعات في فلسطين وفي العالم العربي لما تتضمنه من اختصاصات علمية وإنسانية وطبية والتي لا يمكن لأي جامعة ان تتمتع بمثل هذا التخصصات إلا الجامعات المرموقة، وأشار رئيس الجامعة إلى أن جهودا كبرى أقامتها الجامعة لتنال مثل هذه المراكز المتقدمة.







ونوه رئيس الجامعة بأن جامعة النجاح سوف لن تتوقف عند حدود فلسطين بل ستمضي قدما وسيشهد المستقبل القريب إن شاء اللة مزيد من التقدم والتطور لجامعة النجاح في مجال التصنيفات ومجال البرامج وبالذات برامج الدراسات العليا.

يأتي هذا التقدم على اثر التدابير التي اعتمدتها جامعة النجاح الوطنية منذ أكثر من 12 عاما للدخول في التصنيفات العالمية المختلفة كمقياس للتميز والتنافسية العالمية وجودة البحث العلمي، علما أن التصنيفات العالمية والمراكز المتقدمة كانت دوما حكرا على الجامعات في الدول الغنية.كما أوعز رئيس الجامعه بالإشتراك بالمواقع الإلكترونية والتي تتيح للجامعة متابعة نشاط الصفحة الإكترونية للجامعة عن طريق توفير احدث التقنيات العالمية لموقع الجامعة والتي من شانها تطوير الموقع الالكتروني لنيل المراتب المتقدمة عالميا.ويأتي هذا الإنجاز لجامعة النجاح الوطنية في ظل تصاعد المطالب على المستوى الوطني والمستوى العربي للإهتمام بالتصنيفات العالمية وإيجاد تصنيفات عربية ومحلية لدفع الجامعات الفلسطينية والعربية لخوض تجربة التصنيف العالمي لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في كل جامعة من أجل تقوية منظومة التعليم العالي الفلسطيني والعربي.ومع دخول جامعة النجاح الوطنية لمجال التصنيفات العالمية تكون الجامعة قد شكلت نموذجا إيجابيا على المستوى المحلي والإقليمي لبقية الجامعة للسير على نفس الخطى.