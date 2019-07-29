شؤون فلسطينية

بعد التدوير الوظيفي الجديد.. هل أعادت حماس عمل اللجنة الإدارية بقطاع غزة؟

بعد التدوير الوظيفي الجديد.. هل أعادت حماس عمل اللجنة الإدارية بقطاع غزة؟
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
نفى القيادي في حركة حماس، يحيى موسى، أن تكون حركته أعادت تفعيل عمل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الأمر لم يُعرض مطلقاً.

وأوضح موسى، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن ما جرى هو تدوير في الوظائف والمهام، ولكن ليس هناك استحداث لمناصب جديدة، مشدداً على أن الأمر لتحسين جودة العمل الحكومي في قطاع غزة.

وأضاف موسى: "نسعى لتنشيط المؤسسات الإدارة وتحسين الخدمة المقدمة للجمهور، ومعالجة بعض الإشكاليات القائمة"، لافتاً إلى أنه لا يمكن القبول بأي اعتراض من قبل حكومة الدكتور محمد اشتية.

وتابع: "اتفاق 2017 قتله فريق أبو مازن منذ قضية التفجيرات، كما أن الحكومة الجديدة، جاءت بعد ما نُسفت حكومة التوافق، والآن لا يوجد أي علاقة حقيقية بين حكومة اشتية والوزراء بغزة".

وأكمل: "حركة حماس تعاملت مع الأمر بمسؤولية وطنية، ولم تكن حريصة على إدامة الانقسام، وما تقوم به وفق الضرورات، وإذا كنا نتحدث عن حكومة مركزية لا تتحمل أي موازنات تشغيلية للوزارات ولا تتحمل أي تكاليف متعلقة بغزة".

وتساءل: "كيف نتكلم عن حكومة تمثل غزة، وهي تعاقبه وتحاصره وتبقيه في حالة من الضعف والعجز"، نافياً ما يجري الحديثه عنه حول إلغاء وزارة شؤون المرأة.

يذكر، أنه جرى تدوير وزاري في قطاع غزة، وتكليف مسؤولين بمهام جديدة طالت كافة القطاعات المدنية والعسكرية بمختلف مدن القطاع. 

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