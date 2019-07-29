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تنبأ بموعد وفاته.. الكشف عن آخر كلمات الرئيس التونسي

تنبأ بموعد وفاته.. الكشف عن آخر كلمات الرئيس التونسي
الباجي السبسي
رام الله - دنيا الوطن
كشف وزير الدفاع التونسي، عبد الكريم الزبيدي، عن جانب من الحديث في اللقاء الذي جمعه بالرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، قبل وفاته بأيام.

وقال الزبيدي، وفق وكالة (سبوتنك): "حاولت أن أراوغه بلباقة وأطمئنه حول وضعه الصحي الحرج، ولكن فطنة الرئيس الراحل المعهودة، وقدرته على تقييم الأوضاع، كانت يومها في الموعد أيضاً، حيث قال حرفياً: أعرف أن الساعة قد حلّت، ونحن جاهزون لمشيئة الله".

هذه الكلمات ظلت عالقة في ذهن وزير الدفاع، الذي أكّد أن هذه الجملة أعقبها الراحل برسائل مهمة جداً، اعتبر أنه ليس مناسباً تناولها إعلامياً الآن، وفق ما نقلته جريدة "الصباح الأسبوعي" اليوم الخميس.

وحسب الزبيدي، فإنّ اللقاء استعرض الوضع الأمني بالبلاد، وخاصّة على الحدود، والجاهزية العليا لقواتنا بفضل التنسيق المستمرّ بين المؤسستين العسكرية والأمنية.

كما مثّل اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهوريّة، مناسبة قدّم خلالها وزير الدفاع الوطني، عرضاً حول الأنشطة التي أشرف عليها بمناسبة الاحتفال بالذكرى 63 لانبعاث الجيش الوطني.

وأقيمت يوم السبت، مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل، الباجي قايد السبسي، في جنازة وطنية، بحضور عدد من قادة دول العالم.

وشارك في الجنازة عدد من قادة الدول، أبرزهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس البرتغالي، مارتشيلو ريبلو دي سوزا، وملك إسبانيا فيليب السادس.

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