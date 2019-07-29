الخضري يُثمّن المنحة الإماراتية لمشاريع دعم اللاجئين الفلسطينيين عبر (أونروا)

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رام الله - دنيا الوطن

قال النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار: إن دعم دولة الإمارات العربية المتحدة، بمبلغ 50 مليون دولار لمشاريع إغاثة اللاجئين الفلسطينيين عبر (أونروا) جاء في الوقت المناسب، ويكتسب أهمية خاصة في ظل عجز مالي تعانيه وكالة الغوث.



وأكد الخضري، أن التبرع الإماراتي، يعزز استمرار عمل (أونرو)ا في كافة أماكن وجودها خدمة للاجئين الفلسطينيين، الذين يعانون معاناة شديدة، وهم بأمس الحاجة لاستمرار تقديم الخدمات الإغاثية والصحية والتعليمية لهم.



وشكر الخضري كل الدول التي دعمت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) مالياً، خاصة في ظل توقف الدعم الأمريكي بالكامل، بهدف تقويض عمل (أونروا) مبيناً أن الدعم الإماراتي جاء في وقت حساس ومهم، خاصة على ابواب افتتاح العام الدراسي الجديد، لحوالي نصف مليون طالب وطالبة.



وناشد الخضري جميع الدول للتضافر من أجل سد العجز المالي لـ (أونروا) التي تقدم خدماتها لحوالي خمسة ملايين لاجئ فلسطيني.