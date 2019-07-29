الأوقاف: نصف الحجاج الفلسطينيين وصلوا المدينة المنورة

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رام الله - دنيا الوطن

توالي وصول حجاج فلسطين إلى المدينة المنورة من الليلة الفائتة، حيث تفقد الدكتور وائل نظيف، مدير عام أوقاف محافظة أريحا والأغوار مع طواقم وزارة الأوقاف الفلسطينية على سلامة الحجاج، مؤكداً على أن جميع حجاجنا بخير وبصحة وعافية.



وبين نظيف أن رحلة الحجاج تسير على ما يرام دون عقبات، وأنهم يغادرون بشكل دفعات متتالية من حالة عمار إلى المدينة المنورة، بعد مرورهم بالإجراءات الأمنية السعودية، وأن طواقم وزارة الأوقاف مع شركات الحج، يعملون بمجهود كبير ليلاً ونهاراً؛ لتوفير جميع سبل الراحة والسلامة لحجاج فلسطين.



وأوضح أن نحو 50% من حجاج فلسطين تقريباً، قد وصلوا إلى المدينة المنورة، وأن الحافلات تُغادر تباعاً للحجاج من عديد الدول العربية.



ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب، أن ما يجري من تأخير للحجاج في منطقة "حالة عمار" على الحدود السعودية، بسبب كثافة تدفق قوافل الحجاج، ووجود ضغط على الحدود السعودية؛ لوصول الحجاج من فلسطين والأردن والعراق، ومن دول أخرى ما يتسبب بأزمة بسبب الإجراءات المتبعة، حيث إن الطاقة الاستيعابية للتعامل مع هذا الكم من الحجاج غير كافية، مع وصول قوافل الحجاج في آن واحد"، مشيراً إلى أن الانتظار لا يقتصر على حجاج فلسطين فقط بل يشمل جميع الحجاج من جميع الدول العربية، الذين يمرون من منفذ "حالة عمار".