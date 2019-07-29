قيادي بالجهاد يُوجه رسالةً للرئيس عباس بشأن قراره الأخير

رام الله - دنيا الوطن

وجه القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أنور أبو طه، رسالة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بشأن قراره الأخير وقف التعامل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.





وقال أبو طه، في تصريح له عبر (فيسبوك): "إننا إذ نرحب بكل خطوة من شأنها الفكاك من اتفاق أوسلو المشؤوم، فإننا نتطلع إلى الخطوات العملية والإجراءات التنفيذية التي يجب اتخاذها تنفيذاً لهذا القرار، بدءاً من الوقف الفوري الجاد للتنسيق الأمني، إذ لا معنى لوقف أية اتفاقيات والاستمرار في التنسيق الأمني ومشاركة الاحتلال في ملاحقة المجاهدين، وقمع أهلنا في الضفة من التصدي لتغول الاحتلال، وقطعان المستوطنين".







وأضاف أبو طه: "كما ندعو السيد عباس، إن كان جاداً في إنهاء العمل بالاتفاقات مع الاحتلال، إلى التراجع عن إجراءاته التعسفية فوراً، بحق أهلنا المحاصرين في قطاع غزة، والعمل على توحيد الجهود والمواقف الفلسطينية".





وأشار إلى أن ذلك، يكون عبر الدعوة إلى عقد الإطار القيادي المؤقت للأمناء العامين للفصائل والقوى الفلسطينية؛ لصياغة استراتيجية موحدة لتحرير الأرض في مواجهة كل المخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، والتصدي لسياسات العدو في مصادرة الأراضي وتدنيس المقدسات، ومواجهة جرائمه المستمرة بحق أهلنا وأرضنا ومقدساتنا.





وتابع: "إنّ على السلطة، أن تبادر فوراً إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الآنفة الذكر؛ كي يصدّق شعبنا بأنّها جادّة في تنفيذ قراراتها، وكي لا تكون كالقرارات السابقة، مجرد مضيعة للوقت وتنفيس للاحتقان".



