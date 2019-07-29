الجبهة الشعبية بسجون الاحتلال: مُماطلة إدارة السجون ستُواجه بمزيد من التصعيد





وفيما يلي نص البيان:



يا جماهير شعبنا..



تتواصل معركة الوحدة والإرادة التي يخوضها منذ نحو شهر مجموعة من الأسرى الإداريين الأبطال المؤمنين بمواجهة سياسات الاحتلال الفاشية موقنين أنّ النصر حليف من قاوم ويقاوم ويتحدّى كل إجراءات هذا المحتل.



وأمام تعنّت إدارة مصلحة السجون وممارسة شتى أساليب التعذيب بحق أسرانا المضربين، فإننا في قيادة فرع السجون قررنا أن نكون رأس حربة في الدفاع وحماية حياة وحقوق أسرانا المُضربين، ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي، وعلى ضوء ذلك قررنا أن نلتحم دفاعاً ودعماً وإسناداً لخطوتهم التي نُباركها ونرى فيها خطوة مُتقدّمة يجب المراكمة عليها حتى إنهاء سياسة الاعتقال الإداري التي يُحاول الاحتلال الصهيوني من خلالها استعباد وإذلال مُناضلينا، وعليه قررنا التالي:



أوّلاً. إعطاء الضوء الأخضر لمجموعة من رفاقنا في "سجن النقب" و"رامون" للشروع بخطوة دعم وإسناد الأسرى المُضربين، وسيكون في مُقدّمتهم مسؤول فرع الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال، القائد الرفيق وائل الجاغوب ومعه كل من:



1. ثائر حنيني- نابلس.



2. يحيى زهران- نابلس.



3. فادي خيزران- نابلس.



4. معاذ كعبي- نابلس.



5. إسماعيل عليان- الدهيشة.



6. محمود هماش- الدهيشة.



7. شفيق صعابنة- جنين.



8. محمد الرشدي- مخيم شعفاط.



9. محمد الزعنون- حلحول.



10. محمد فيراوي- القدس.



11. إياد أبو خيط- نابلس.



12. حسن علي احمد أبو كاملة- نابلس.



13. رأفت عسعوس- نابلس.



14. شهاب مزهر- الدهيشة.



15. محمد أبو حمد- القدس.



16. مصعب محمود- نابلس.



17. سلطان ابو الحمص- القدس.



18. أحمد أبو العمشة- نابلس.



ثانياً: مماطلة ومراوغة إدارة السجون وعدم تنفيذها ما تم التوصل إليه من اتفاق مبدئي بخصوص الأسرى المضربين الثلاث حذيفة حلبية ومحمد أبو عكر ومصطفى الحسنات، سيواجه بمزيدٍ من التصعيد والتصدي من طرفنا، وعلى إدارة السجون الالتزام بالاتفاق.



ثالثاً: نُحمّل إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة رفاقنا المضربين الذين تجاوزوا اليوم (29) على إضرابهم، وما تزال إدارة السجون ومخابرات الاحتلال تُمارس بحقّهم أبشع الأساليب من أجل الضغط عليهم، حيث إنها ما تزال تُصر على عزلهم في زنازين عزل "نيتسان" وتقوم بين الحين والأخرى بإجراء عملية تنقّلات بحقّهم من أجل إرهاقهم والضغط عليهم لكسر الإضراب.



رابعاً: نُطالب المؤسسات الحقوقية والدولية الوقوف عند مسؤولياتها خاصة متابعة أوضاع الأسرى المضربين وفي المُقدّمة منهم الأسير المضرب حذيفة حلبية الذي يُعاني من أوضاع صحيّة خطيرة.



خامساً: ندعو جماهير شعبنا في كل أماكن تواجدهم الخروج من حالة الصمت وتنظيم أوسع حملة دعم وإسناد من خلال تنظيم الفعاليات الضاغطة على الاحتلال حتى يرضخ هذا الاحتلال ويتراجع عن ممارسة سياسة الاعتقال الإداري.



جماهير شعبنا الأبي.. إننا في قيادة فرع الجبهة بالسجون نُعاهد شعبنا على المُضي قُدماً في النضال والدفاع عن حياة وحقوق أسرانا مهما بلغت التضحيات.



المجد للشهداء، الشفاء للجرحى، الحريّة للأسرى.



إننا حتماً لمنتصرون.



رفاقكم في فرع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بسجون الاحتلال



29/7/2019.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بياناً جماهيرياً صادراً عن منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال.وأكدت الجبهة، أن معركة الوحدة والإرادة مُستمرة، وأن مُماطلة إدارة السجون، ستُواجه بمزيد من التصعيد.