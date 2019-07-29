شؤون فلسطينية

الجبهة الشعبية بسجون الاحتلال: مُماطلة إدارة السجون ستُواجه بمزيد من التصعيد

الجبهة الشعبية بسجون الاحتلال: مُماطلة إدارة السجون ستُواجه بمزيد من التصعيد
أسرى في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بياناً جماهيرياً صادراً عن منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال.

وأكدت الجبهة، أن معركة الوحدة والإرادة مُستمرة، وأن مُماطلة إدارة السجون، ستُواجه بمزيد من التصعيد.

وفيما يلي نص البيان:

يا جماهير شعبنا..

تتواصل معركة الوحدة والإرادة التي يخوضها منذ نحو شهر مجموعة من الأسرى الإداريين الأبطال المؤمنين بمواجهة سياسات الاحتلال الفاشية موقنين أنّ النصر حليف من  قاوم ويقاوم ويتحدّى كل إجراءات هذا المحتل.

وأمام تعنّت إدارة مصلحة السجون  وممارسة شتى أساليب التعذيب بحق أسرانا المضربين، فإننا في قيادة فرع السجون قررنا أن نكون رأس حربة في الدفاع وحماية حياة وحقوق أسرانا المُضربين، ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي، وعلى ضوء ذلك قررنا أن نلتحم دفاعاً ودعماً وإسناداً لخطوتهم التي نُباركها ونرى فيها خطوة مُتقدّمة يجب المراكمة عليها حتى إنهاء  سياسة الاعتقال الإداري  التي يُحاول الاحتلال الصهيوني من خلالها استعباد وإذلال مُناضلينا، وعليه قررنا التالي:

أوّلاً. إعطاء الضوء الأخضر لمجموعة من رفاقنا في "سجن النقب" و"رامون" للشروع بخطوة دعم وإسناد الأسرى المُضربين، وسيكون في مُقدّمتهم مسؤول فرع الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال، القائد الرفيق وائل الجاغوب ومعه كل من: 

1. ثائر حنيني- نابلس.

2. يحيى زهران- نابلس.

3. فادي خيزران- نابلس.

4. معاذ كعبي- نابلس.

5. إسماعيل عليان- الدهيشة.

6. محمود هماش- الدهيشة.

7. شفيق صعابنة- جنين.

8. محمد الرشدي- مخيم شعفاط. 

9. محمد الزعنون- حلحول.

10. محمد فيراوي- القدس.

11. إياد أبو خيط- نابلس.

12. حسن علي احمد أبو كاملة- نابلس.

13. رأفت عسعوس- نابلس. 

14. شهاب مزهر- الدهيشة. 

15. محمد أبو حمد- القدس. 

16. مصعب محمود- نابلس.

17. سلطان ابو الحمص- القدس. 

18. أحمد أبو العمشة- نابلس.

ثانياً: مماطلة ومراوغة  إدارة السجون وعدم تنفيذها ما تم التوصل إليه من اتفاق مبدئي بخصوص الأسرى المضربين الثلاث حذيفة حلبية ومحمد أبو عكر ومصطفى الحسنات، سيواجه بمزيدٍ من التصعيد والتصدي من طرفنا، وعلى إدارة السجون الالتزام بالاتفاق.

ثالثاً: نُحمّل إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة رفاقنا المضربين الذين تجاوزوا اليوم (29) على إضرابهم، وما تزال إدارة السجون ومخابرات الاحتلال تُمارس بحقّهم أبشع الأساليب من أجل الضغط عليهم، حيث إنها ما تزال تُصر على عزلهم في زنازين عزل "نيتسان" وتقوم بين الحين والأخرى بإجراء عملية  تنقّلات بحقّهم من أجل إرهاقهم والضغط عليهم لكسر الإضراب.

رابعاً: نُطالب المؤسسات الحقوقية والدولية الوقوف عند مسؤولياتها خاصة متابعة أوضاع الأسرى المضربين وفي المُقدّمة منهم الأسير المضرب حذيفة حلبية الذي يُعاني من أوضاع صحيّة خطيرة.

خامساً: ندعو جماهير شعبنا في كل أماكن تواجدهم الخروج من حالة الصمت وتنظيم أوسع حملة دعم وإسناد من خلال تنظيم  الفعاليات الضاغطة على الاحتلال حتى يرضخ هذا الاحتلال ويتراجع عن ممارسة سياسة الاعتقال الإداري.

جماهير شعبنا الأبي.. إننا في قيادة فرع الجبهة بالسجون نُعاهد شعبنا على المُضي قُدماً في النضال والدفاع عن حياة وحقوق أسرانا مهما بلغت التضحيات. 

المجد للشهداء، الشفاء للجرحى، الحريّة للأسرى.

إننا حتماً لمنتصرون.

رفاقكم في فرع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بسجون الاحتلال

29/7/2019.

أخبار ذات صلة

الخضري يُثمّن المنحة الإماراتية لمشاريع دعم اللاجئين الفلسطينيين عبر (أونروا)

الخضري يُثمّن المنحة الإماراتية لمشاريع دعم اللاجئين الفلسطينيين عبر (أونروا)

الأوقاف: نصف الحجاج الفلسطينيين وصلوا المدينة المنورة

الأوقاف: نصف الحجاج الفلسطينيين وصلوا المدينة المنورة

قيادي بالجهاد يُوجه رسالةً للرئيس عباس بشأن قراره الأخير

قيادي بالجهاد يُوجه رسالةً للرئيس عباس بشأن قراره الأخير

تنويه لسفارة فلسطين بالقاهرة حول منح البكالوريوس بالجامعات الحكومية المصرية

تنويه لسفارة فلسطين بالقاهرة حول منح البكالوريوس بالجامعات الحكومية المصرية

وزيرة المرأة تبحث سبل التعاون مع لجنة الانتخابات المركزية

وزيرة المرأة تبحث سبل التعاون مع لجنة الانتخابات المركزية

بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غدٍ الثلاثاء

بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غدٍ الثلاثاء

مجلس الوزراء يُصدر قراراً &#34;مهما&#34; يتعلق بالطلبة الجامعيين أبناء الموظفين الحكوميين

مجلس الوزراء يُصدر قراراً "مهما" يتعلق بالطلبة الجامعيين أبناء الموظفين الحكوميين

غرينبلات يعلّق على أنباء وجود تحقيقات تتعلق بالفساد في (أونروا)

غرينبلات يعلّق على أنباء وجود تحقيقات تتعلق بالفساد في (أونروا)

التعليقات

الدنيا حكايات

حصار إسرائيلي مُحكم

حصار إسرائيلي مُحكم

شؤون فلسطينية

الخضري يُثمّن المنحة الإماراتية لمشاريع دعم اللاجئين الفلسطينيين عبر (أونروا)

الخضري يُثمّن المنحة الإماراتية لمشاريع دعم اللاجئين الفلسطينيين عبر (أونروا)

الأوقاف: نصف الحجاج الفلسطينيين وصلوا المدينة المنورة

الأوقاف: نصف الحجاج الفلسطينيين وصلوا المدينة المنورة

الجبهة الشعبية بسجون الاحتلال: مُماطلة إدارة السجون ستُواجه بمزيد من التصعيد

الجبهة الشعبية بسجون الاحتلال: مُماطلة إدارة السجون ستُواجه بمزيد من التصعيد

وزيرة المرأة تبحث سبل التعاون مع لجنة الانتخابات المركزية

وزيرة المرأة تبحث سبل التعاون مع لجنة الانتخابات المركزية

بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غدٍ الثلاثاء

بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غدٍ الثلاثاء

غرينبلات يعلّق على أنباء وجود تحقيقات تتعلق بالفساد في (أونروا)

غرينبلات يعلّق على أنباء وجود تحقيقات تتعلق بالفساد في (أونروا)

اشتية يبحث مع الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال دعم مشاريع تنموية

اشتية يبحث مع الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال دعم مشاريع تنموية

الشرطة والاستخبارات العسكرية يضبطان مشتلاً للمخدرات قيد التجهيز في بيت لحم

الشرطة والاستخبارات العسكرية يضبطان مشتلاً للمخدرات قيد التجهيز في بيت لحم

منوعات

مشادة كلامية بين إعلامية لبنانية وأفيخاي أدرعي بسبب فاروق الفيشاوي

مشادة كلامية بين إعلامية لبنانية وأفيخاي أدرعي بسبب فاروق الفيشاوي

ريهام سعيد: أجريت 3 عمليات وأخاف أن يسقط أنفي.. ومش عاوزة حد يتعاطف معايا

ريهام سعيد: أجريت 3 عمليات وأخاف أن يسقط أنفي.. ومش عاوزة حد يتعاطف معايا

شاهد: معتصم النهار يصدم الجميع بما قاله عن &#34;النسوان&#34;

شاهد: معتصم النهار يصدم الجميع بما قاله عن "النسوان"

شاهد: جليلة المغربية تثير ضجة.. هذا ما حصل معها في الشارع

شاهد: جليلة المغربية تثير ضجة.. هذا ما حصل معها في الشارع

دينا الشربيني تثير ضجة مع عمرو دياب في اليونان

دينا الشربيني تثير ضجة مع عمرو دياب في اليونان

الأمير هاري يفرض شروطا غريبة على جيرانه المقيمين بالقرب من قصره

الأمير هاري يفرض شروطا غريبة على جيرانه المقيمين بالقرب من قصره

شاهد: أحمد الفيشاوي يوبخ زوجته أمام الجميع.. وهذا الفنان يفض الخلاف بينهما

شاهد: أحمد الفيشاوي يوبخ زوجته أمام الجميع.. وهذا الفنان يفض الخلاف بينهما

أحلام لـ فجر السعيد: &#34;احساسچ للاسف كان صح&#34;

أحلام لـ فجر السعيد: "احساسچ للاسف كان صح"

سميرة سعيد مفاجأة ذا فويس 5 .. هل تسبب حمل شيرين في مشاركتها

سميرة سعيد مفاجأة ذا فويس 5 .. هل تسبب حمل شيرين في مشاركتها

mbc تجمع راغب علامة واحلام مجددا.. هذه المرة في the voice

mbc تجمع راغب علامة واحلام مجددا.. هذه المرة في the voice

عربي

المخابرات العراقية: البغدادي في سورية ويتمتع بنفوذ قوي بتنظيم الدولة

المخابرات العراقية: البغدادي في سورية ويتمتع بنفوذ قوي بتنظيم الدولة

ضربة جوية أمريكية تقضي على منسق عمليات تنظيم الدولة بالصومال

ضربة جوية أمريكية تقضي على منسق عمليات تنظيم الدولة بالصومال

الصحة السودانية: مقتل 184 شخصاً منذ بدء الاحتجاجات

الصحة السودانية: مقتل 184 شخصاً منذ بدء الاحتجاجات

إسرائيل: الأردن الخاسر الأكبر من (صفقة القرن)

إسرائيل: الأردن الخاسر الأكبر من (صفقة القرن)