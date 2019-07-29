تنويه لسفارة فلسطين بالقاهرة حول منح البكالوريوس بالجامعات الحكومية المصرية









وتستقبل السفارة طلبات التقدم للمنح بإرسال صورة جواز سفر الطالب وهويته وشهادة الثانوية العامة الحديثة ورقم الهاتف للتواصل ومكان الاقامة ; وذلك عبر فاكس السفارة ٠٠٢٠٢٣٣٣٨٤٧٦٤/ ٠٠٢٠٢٣٣٣٨٤٧٦٠ ، وكذلك على ايميل السفارة



وتهنىء السفارة أبناءنا الطلبة لنجاحهم وتفوقهم ، متمنية لهم التوفيق والسداد في مسيرتهم التعليمية التي تصب في صالح رفع شأن فلسطين.



وتتقدم سفارة دولة فلسطين بالقاهرة بخالص الشكر والتقدير إلى الشقيقة مصر قيادة وشعبا والمؤسسات التعليمية بها لحرصهم على تقديم التسهيلات للطلبة الفلسطينيين الدارسين في مصر.



ويشمل المستفيدون من هذه المنح الطلبة الفلسطينيين الحاصلين على شهادات الثانوية العامة من داخل فلسطين من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك حملة شهادة الثانوية العامة المصرية .وتستقبل السفارة طلبات التقدم للمنح بإرسال صورة جواز سفر الطالب وهويته وشهادة الثانوية العامة الحديثة ورقم الهاتف للتواصل ومكان الاقامة ; وذلك عبر فاكس السفارة ٠٠٢٠٢٣٣٣٨٤٧٦٤/ ٠٠٢٠٢٣٣٣٨٤٧٦٠ ، وكذلك على ايميل السفارة [email protected] وتهنىء السفارة أبناءنا الطلبة لنجاحهم وتفوقهم ، متمنية لهم التوفيق والسداد في مسيرتهم التعليمية التي تصب في صالح رفع شأن فلسطين.وتتقدم سفارة دولة فلسطين بالقاهرة بخالص الشكر والتقدير إلى الشقيقة مصر قيادة وشعبا والمؤسسات التعليمية بها لحرصهم على تقديم التسهيلات للطلبة الفلسطينيين الدارسين في مصر.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة عن فتح باب التقدم لمنح البكالوريوس للدراسة في الجامعات الحكومية المصرية بدء من غد الثلاثاء 30 يوليو/تموز حتى 30 آب/ أغسطس .وأوضحت السفارة في بيان صحفي، أن معيار الحصول على المنح الدراسية هو المعدلات الدراسية الأعلى في الثانوية العامة للعام 2019.