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طالبا بتحرك دولي.. السيسي والعاهل الأردني يؤكدان رفضهما للممارسات الإسرائيلية

طالبا بتحرك دولي.. السيسي والعاهل الأردني يؤكدان رفضهما للممارسات الإسرائيلية
الملك الأردني والرئيس المصري
رام الله - دنيا الوطن
أكد الملك الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والاستمرار بدعم الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية.

وأكد الزعيمان خلال مباحثاتهما في القاهرة اليوم الاثنين، رفض الأردن ومصر للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والتي أفضت أخيراً إلى هدم عشرات المنازل للفلسطينيين، ما يتطلب تحركا دولياً لوقف هذه الممارسات الاستيطانية.

واتفق الجانبان على مواصلة العمل لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين لتحقيق الازدهار المشترك. 

وجرى التأكيد على أهمية اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة التي عقدت في القاهرة الشهر الحالي، للنهوض بمستويات التعاون الثنائي في شتى الميادين، كما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأكد الملك والرئيس المصري، خلال المباحثات، اعتزازهما بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والحرص على إدامة التنسيق والتشاور بينهما حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية. 

وشدد الملك والرئيس المصري على أهمية دعم العمل العربي المشترك، وتوحيد المواقف إزاء التحديات التي تواجه الأمة العربية. 

وجرى، خلال المباحثات، بحث التطورات المرتبطة بالأزمة السورية، وضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا.

كما تطرقت إلى الأزمات التي تشهدها المنطقة ومساعي التوصل لإيجاد حلول سياسية لها، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية.

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