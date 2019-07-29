مقتل 52 شخصاً باشتباكات داخل سجن في شمال البرازيل





وكانت السلطات عثرت على ما لا يقل عن 40 سجيناً مخنوقين في أواخر أيار/مايو في سجن بمدينة ماناوس.



رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام دولية، نقلا عن وكالة (رويترز) للأنباء مساء اليوم الاثنين، أن 52 شخصاً قتلوا في اشتباكات داخل سجن في شمال البرازيل.وذكرت سلطة السجون بولاية (بارا) البرازيلية: أن ما لا يقل عن 52 نزيلا لقوا حتفهم، بينهم 16 ذبحاً، في أعمال شغب بدأت صباح يوم الاثنين بالولاية الواقعة في شمال البلاد.وكانت أعمال الشغب تلك أحدث اضطرابات دامية من هذا القبيل في البرازيل، إحدى أكثر دول العالم عنفا.