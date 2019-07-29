وزيرة المرأة تبحث سبل التعاون مع لجنة الانتخابات المركزية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

بحثت د. آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، اليوم الإثنين، في مقر الوزارة، مع المدير التنفيذي للجنة الإنتخابات المركزية د.هشام كحيل، بحضور كادر من الوزارة، سبل التعاون لتمكين المرأة سياسياً.



وأكدت على أهمية تعزيز المشاركة السياسية للمرأة ووصولها إلى مواقع صنع القرار، كأحد أهم المحاور التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع كافة المؤسسات القطاعية والعمل على تطوير قانون الإنتخابات بحيث يضمن مشاركة النساء، تطبيقاً للقرارات السابقة للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.



وأضافت: أن تمكين المرأة لا يقتصر على مرحلة إعدادها لخوض الإنتخابات والفوز بها، بل يتعدى ذلك لمتابعة تمكينها في مرحلة ما بعد الإنتخابات، لتأخذ دوراً فاعلاً ومؤثراً، لإحداث التغيير في نظرة المجتمع لأهمية المشاركة السياسية للمرأة.



بدوره، تحدث كحيل عن أهمية التمكين السياسي للنساء وأهمية التشبيك والتنسيق وتحديد المسؤوليات والمهام، ورفع قدرات النساء العاملات في مواقع صنع القرار، ومعالجة القضايا التي تمنع مشاركة المرأة، وزيادة الوعي الإنتخابي بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، من أجل تحويل مشاركة المرأة إلى مشاركة إيجابية لتأخذ دورها الطليعي وخلق قيادات نسوية في مواقع صنع القرار.



وبحث الجانبان آليات الشراكة والتعاون في جانب تعديل وتطوير القوانين، وحملات التوعية والتدريب.