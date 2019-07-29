بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الاثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الثلاثاء 2019/7/30.وقالت الوزارة: إن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الثالثة + الحافلتين: الرابعة، والخامسة حتى الرقم (90) من كشف (7/21).وأكدت ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، مشيرة إلى أن التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.وطالبت الوزارة بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.