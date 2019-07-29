بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الاثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الثلاثاء 2019/7/30.
وقالت الوزارة: إن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الثالثة + الحافلتين: الرابعة، والخامسة حتى الرقم (90) من كشف (7/21).
وأكدت ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، مشيرة إلى أن التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.
وطالبت الوزارة بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
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كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الاثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الثلاثاء 2019/7/30.
وقالت الوزارة: إن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الثالثة + الحافلتين: الرابعة، والخامسة حتى الرقم (90) من كشف (7/21).
وأكدت ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، مشيرة إلى أن التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.
وطالبت الوزارة بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
للتحميل اضغط هنا
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