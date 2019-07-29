مجلس الوزراء يصدر قراراً "مهما" يتعلق بالطلبة الجامعيين أبناء الموظفين الحكوميين

جامعة الأزهر

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد مجلس الوزراء برئاسة د.محمد اشتية، على ضرورة أن تتقاضى الجامعات في الضفة الغربية وقطاع غزة نسبة 50% من الرسوم الجامعية من أبناء العاملين في الوظيفية العمومية وترحيل النسبة الباقية (50%)، وذلك مراعاة للظروف المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية.



وأضاف مجلس الوزراء وفق بيان صادر عنه، عقب انتهاء جلسته الأسبوعية اليوم الاثنين، أن الرسوم الباقية ستكون ديناً على الطلبة، إلى حين انتهاء الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة ليتم تسديدها من الطلبة الى الجامعات.



وكان مجلس الوزراء، أعلن أن صرف رواتب موظفي الحكومة في الضفة وغزة، سيكون الأسبوع القادم وبنسبة 60% من الراتب ووفق المعايير المعتمدة سابقاً.