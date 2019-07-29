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استعداداً لتأدية مناسك الحج.. وصول مليون حاج إلى المملكة العربية السعودية

استعداداً لتأدية مناسك الحج.. وصول مليون حاج إلى المملكة العربية السعودية
الديار الحجازية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، وصول أكثر من مليون حاج إلى المملكة منذ بدء القدوم وحتى الأحد.

وقالت المديرية العامة للجوازات بالسعودية: إن عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج، عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية بلغ 1.084 مليون حاج، وفق وكالة الأنباء السعودية ( واس).

وأعلنت السعودية، أمس الأحد، أن أجهزتها وقطاعاتها المعنية بشؤون الحج أكملت استعداداتها لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن، خلال موسم حج هذا العام، كما نقلت وكالة (الأناضول).

وأوردت (واس) أن الخدمات المقدمة، تتمثل في "وجود أكثر من 17 ألف رجل دفاع مدني، وأكثر من ثلاثة آلاف آلية للتعامل مع كافة مهددات السلامة العامة".

وخلال موسم الحج السابق، وصل عدد حجاج بيت الله الحرام إلى مليونين و371 ألفا و675، حسب إحصائية رسمية نهائية.

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