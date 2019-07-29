شؤون فلسطينية

اشتية يبحث مع الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال دعم إنشاء مشاريع تنموية

اشتية يبحث مع الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال دعم إنشاء مشاريع تنموية
رام الله - دنيا الوطن
طالب رئيس الوزراء د. محمد اشتية، الاتحاد العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال  من خلال النقابات للضغط على دولهم التي لم تعترف بدولة فلسطين وحثهم على المسارعة والاعتراف بها، لإنقاذ حل الدولتين، واقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، في مواجهة المخططات الاستيطانية الإسرائيلية التوسعية.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، السيدة شاران بورو، بحضور الأمين العام لاتحاد نقابات فلسطين شاهر سعد.

وبحث رئيس الوزراء مع الأمين العام تعزيز التعاون المشترك، من خلال دعم إنشاء مشاريع تنموية تساهم في خفض نسبة البطالة لدى فئة الشباب الفلسطيني، ودعم إنشاء الكلية الجامعية التقنية لمواءمة مهارات خريجي الجامعات مع احتياجات سوق العمل.

وناقش اشتية مع بورو أوضاع العمال الفلسطينيين، خاصة الذين يعملون في إسرائيل، وظروف العمل الصعبة التي يواجهونها، وقضية السرقات الإسرائيلية لمستحقاتهم.

أخبار ذات صلة

مجلس الوزراء يصدر قراراً &#34;مهما&#34; يتعلق بالطلبة الجامعيين أبناء الموظفين الحكوميين

مجلس الوزراء يصدر قراراً "مهما" يتعلق بالطلبة الجامعيين أبناء الموظفين الحكوميين

غرينبلات يعلّق على أنباء وجود تحقيقات تتعلق بالفساد في (أونروا)

غرينبلات يعلّق على أنباء وجود تحقيقات تتعلق بالفساد في (أونروا)

الشرطة والاستخبارات العسكرية يضبطان مشتلا للمخدرات قيد التجهيز في بيت لحم

الشرطة والاستخبارات العسكرية يضبطان مشتلا للمخدرات قيد التجهيز في بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل شابين وتفرض غرامة والحبس المنزلي على طفلة في القدس

قوات الاحتلال تعتقل شابين وتفرض غرامة والحبس المنزلي على طفلة في القدس

قوات الاحتلال تستولي على جرافة جنوب نابلس

قوات الاحتلال تستولي على جرافة جنوب نابلس

السياحة والآثار تدين اعتداءات قوات الاحتلال في سبسطية

السياحة والآثار تدين اعتداءات قوات الاحتلال في سبسطية

توضيح &#34;مهم&#34; من وزارة &#34;التعليم العالي&#34; بخصوص كلية الطب الحكومية في الخليل

توضيح "مهم" من وزارة "التعليم العالي" بخصوص كلية الطب الحكومية في الخليل

مجلس الوزراء يعلن موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين

مجلس الوزراء يعلن موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين

التعليقات

الدنيا حكايات

حصار إسرائيلي مُحكم

حصار إسرائيلي مُحكم

شؤون فلسطينية

اشتية يبحث مع الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال دعم إنشاء مشاريع تنموية

اشتية يبحث مع الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال دعم إنشاء مشاريع تنموية

الشرطة والاستخبارات العسكرية يضبطان مشتلا للمخدرات قيد التجهيز في بيت لحم

الشرطة والاستخبارات العسكرية يضبطان مشتلا للمخدرات قيد التجهيز في بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل شابين وتفرض غرامة والحبس المنزلي على طفلة في القدس

قوات الاحتلال تعتقل شابين وتفرض غرامة والحبس المنزلي على طفلة في القدس

قوات الاحتلال تستولي على جرافة جنوب نابلس

قوات الاحتلال تستولي على جرافة جنوب نابلس

السياحة والآثار تدين اعتداءات قوات الاحتلال في سبسطية

السياحة والآثار تدين اعتداءات قوات الاحتلال في سبسطية

توضيح &#34;مهم&#34; من وزارة &#34;التعليم العالي&#34; بخصوص كلية الطب الحكومية في الخليل

توضيح "مهم" من وزارة "التعليم العالي" بخصوص كلية الطب الحكومية في الخليل

شاهد: على أنغام فلسطينية.. الجزائر تحتفل بعيد استقلالها في غزة

شاهد: على أنغام فلسطينية.. الجزائر تحتفل بعيد استقلالها في غزة

مستوطنون يحرثون أراضي المواطنين بالأغوار الشمالية

مستوطنون يحرثون أراضي المواطنين بالأغوار الشمالية

منوعات

مشادة كلامية بين إعلامية لبنانية وأفيخاي أدرعي بسبب فاروق الفيشاوي

مشادة كلامية بين إعلامية لبنانية وأفيخاي أدرعي بسبب فاروق الفيشاوي

ريهام سعيد: أجريت 3 عمليات وأخاف أن يسقط أنفي.. ومش عاوزة حد يتعاطف معايا

ريهام سعيد: أجريت 3 عمليات وأخاف أن يسقط أنفي.. ومش عاوزة حد يتعاطف معايا

شاهد: معتصم النهار يصدم الجميع بما قاله عن &#34;النسوان&#34;

شاهد: معتصم النهار يصدم الجميع بما قاله عن "النسوان"

شاهد: جليلة المغربية تثير ضجة.. هذا ما حصل معها في الشارع

شاهد: جليلة المغربية تثير ضجة.. هذا ما حصل معها في الشارع

دينا الشربيني تثير ضجة مع عمرو دياب في اليونان

دينا الشربيني تثير ضجة مع عمرو دياب في اليونان

الأمير هاري يفرض شروطا غريبة على جيرانه المقيمين بالقرب من قصره

الأمير هاري يفرض شروطا غريبة على جيرانه المقيمين بالقرب من قصره

شاهد: أحمد الفيشاوي يوبخ زوجته أمام الجميع.. وهذا الفنان يفض الخلاف بينهما

شاهد: أحمد الفيشاوي يوبخ زوجته أمام الجميع.. وهذا الفنان يفض الخلاف بينهما

أحلام لـ فجر السعيد: &#34;احساسچ للاسف كان صح&#34;

أحلام لـ فجر السعيد: "احساسچ للاسف كان صح"

سميرة سعيد مفاجأة ذا فويس 5 .. هل تسبب حمل شيرين في مشاركتها

سميرة سعيد مفاجأة ذا فويس 5 .. هل تسبب حمل شيرين في مشاركتها

mbc تجمع راغب علامة واحلام مجددا.. هذه المرة في the voice

mbc تجمع راغب علامة واحلام مجددا.. هذه المرة في the voice

عربي

المخابرات العراقية: البغدادي في سورية ويتمتع بنفوذ قوي بتنظيم الدولة

المخابرات العراقية: البغدادي في سورية ويتمتع بنفوذ قوي بتنظيم الدولة

ضربة جوية أمريكية تقضي على منسق عمليات تنظيم الدولة بالصومال

ضربة جوية أمريكية تقضي على منسق عمليات تنظيم الدولة بالصومال

الصحة السودانية: مقتل 184 شخصاً منذ بدء الاحتجاجات

الصحة السودانية: مقتل 184 شخصاً منذ بدء الاحتجاجات

إسرائيل: الأردن الخاسر الأكبر من (صفقة القرن)

إسرائيل: الأردن الخاسر الأكبر من (صفقة القرن)