قوات الاحتلال تعتقل شابين وتفرض غرامة والحبس المنزلي على طفلة في القدس

اعتقالات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابين مقدسيين في شارع صلاح الدين قبالة سور القدس التاريخي من جهة باب الساهرة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



من جهة أخرى، أفادت محامية مركز معلومات وادي حلوة رزان الجعبة، أن الاحتلال قرر الافراج عن الطفلة المقدسية نغم محمد عليان (16 عاما)، بشرط الحبس المنزلي لمدة خمسة أيام، وغرامة مالية مدفوعة قيمتها الف شيكل، وكفالة طرف ثالث.



وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الطفلة نغم فجر اليوم من منزلها في بلدة العيسوية وسط القدس ضمن حملة الاعتقالات التي شنها الاحتلال في البلدة فجراً.