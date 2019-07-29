دولي

مكتب إعلام الأسرى: إصابة أسير في حادث سير في الجليل

مكتب إعلام الأسرى: إصابة أسير في حادث سير في الجليل
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مكتب إعلام الأسرى: أن أسيراً فلسطينياً أصيب في حادث انقلاب مركبة "البوسطة" في الجليل بأراضي عام 48.

وكانت مصادر إسرائيلية، أفادت أن عشرة أشخاص واحد منهم بحالة الخطر، أصيبوا مساء اليوم الاثنين، إثر حادث سير بين سيارة خاصة وحافلة صغيرة تابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية ومركبة خاصة أخرى.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: أن الحادث وقع عند مفترق (هتشبي) السفلي، في حيفا وسببه هو على ما يبدو عدم الانصياع للإشارة الحمراء.

وأصيب سائق السيارة الخاصة بجروح خطيرة وتم نقله إلى مستشفى رامبام، كما أصيب خمسة حراس بجروح طفيفة وأصيب واحد بجروح متوسطة وتم نقلهم إلى مستشفى رامبام.

وتابع المتحدث: " اثنان من (المساجين) في الحافلة التابعة لمصلحة السجون أصيبوا بجروح طفيفة ونقلوا إلى مستشفى (رامبام)، فيما أصيب مدنيان من السيارة الخاصة الأخرى بجروح طفيفة وتم نقلهما إلى مركز هعيمِك الطبيّ "العفولة".

وأضاف: ضباط الشرطة الإسرائيليون يعملون عند مفترق الطرق حيث لا تزال حركة المرور مغلقة فيما يقوم محققو مرور الشرطة الإسرائيلية بالتحقيق في ملابسات الحادث.

 


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