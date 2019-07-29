قوات الاحتلال تستولي على جرافة جنوب نابلس

جنود الاحتلال - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على جرافة كانت تعمل بإعادة تأهيل المدخل الغربي لبلدة عقربا جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن قوات الاحتلال استولت على جرافة كانت تعمل بإعادة تأهيل مدخل وطريق عقربا الغربي، وجرى احتجاز سائقها ومن معه لفترة، كما منعت استكمال العمل بالمنطقة كونها مصنفة "ج"، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).