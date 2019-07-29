السياحة والآثار تدين اعتداءات قوات الاحتلال في سبسطية





وبينت الوزارة أن قوات الاحتلال الاسرائيلي هددت بإيقاف مشروع تأهيل جزء من الموقع الاثري في سبسطية وقاموا بتخريب جزء من الاعمال التي نفذت في الموقع وأُبلغت بلدية سبسطية أن المشروع يعيق حركة المستوطنين في المكان ويؤثر على تواجدهم وتنقلهم بحرية ومشروع تأهيل ساحة البيدر الذي ينفذ في الموقع بالشراكة بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية هو مشروع حيوي من شأنه أن ينهض بالواقع السياحي بالاضافة الى كونه مشروع تطويري للموقع ويخدم المجتمع المحلي ولا يتعارض مع المعايير المحلية والدولية ذات العلاقة بالتراث الثقافي وهو يقع في المنطقة المصنفة “B”.





وقد وافق مكتب اليونسكو في رام الله على تنفيذه. ويأتي هذا العمل في إطار السياسية الاسرائيلية الممنهجه ضد الاراضي الفلسطينية واستباحتها من قبل المستوطنين، بالإضافة لتدمير التراث الوطني الفلسطيني والسيطرة عليه.





وأفادت الوزارة بأنها ستستمر في أعمال تطوير وتأهيل المواقع الاثرية الفلسطينية لأنها جزء من الهوية الثقافية للشعب الفلسطيني وهي جزء من التراث الانساني وبالتالي فإنها تهيب بكافة المؤسسات الدولية للعمل على الزام اسرائيل بوقف تعدياتها على مواقع التراث الفلسطيني ووقف عرقلة الاعمال التي تجريها طواقم الوزارة.







رام الله - دنيا الوطنادانت وزارة السياحة والآثار ما تقوم به قوات الاحتلال في سبسطية، مؤكدة بان جميع هذه الاعمال مخالفة القوانين والاتفاقيات الدولية.