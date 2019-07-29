شؤون فلسطينية

شاهد: على أنغام فلسطينية.. الجزائر تحتفل بعيد استقلالها في غزة

شاهد: على أنغام فلسطينية.. الجزائر تحتفل بعيد استقلالها في غزة
صورة توضيحية
خاص دنيا الوطن - محمد عوض
أحيا عشرات الجزائريون في قطاع غزة يوم الاستقلال الجزائري، واحتفالية بتتويج الجزائر بطل أمم افريقيا وسط حضور من قيادات المجتمع المدني وممثل الرئيس محمود عباس إبراهيم أبو النجا، محافظ مدينة غزة.

وشارك العديد من المواطنين في هذه الاحتفالية وسط أجواء احتفالية بدئت على أنغام السلام الوطني الفلسطيني والجزائري، وتخلل الحفل عروض فنية وطنية، بعد كلمة إبراهيم أبو النجا الذي تحدث خلالها عن بطولات الشعب الجزائري، ومواقف الجزائر المشرفة مع القضية الفلسطينية خلال سنوات النضال الفلسطيني.

وتقدم أبو النجا، بالشكر الكبير للشعب الجزائري شعباً وقيادة، على دورهم في دعم القضية الفلسطينية، موصلاً تحيات السيد الرئيس محمود عباس، الذي عبر خلال كلمته عن متانة وقوة العلاقة الجزائرية الفلسطينية المتماسكة.

من جانبٍ آخر، قالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية الدكتورة مريم أبو دقة، بأن الشعب الجزائري بمثابة رئتين في جسد واحد، واصفة مواقف الشعب الجزائري بأنه رصاصتين في بندقية واحدة، وان الهدف الجزائري والفلسطيني يتوحد، في الاستقلال وتوحيد الشعبين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول عصف القضية الفلسطينية.

وشكرت أبو دقة الشعب الجزائري على مواقفه المشرفة، والتي تعبر عن مدى حب الشعب الجزائري والفلسطيني، وأوصلت تهاني الجبهة الشعبية بفوز الشعب الجزائري بكأس أمم أفريقيا، الذي يعتبر فوز لكل الشعب الفلسطيني.

بدورها قالت حنين الشيبي، ممثلة الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات في قطاع غزة، بان هذه الفعالية بمثابة تكريم لكل الجزائريين في كل فلسطين، الذي يخوضون صمود بجانب الفلسطينيين في قطاع غزة وفلسطين.

وأكدت الشيبي، بأن هذه الفعالية هي ضمن باكورة فعاليات سوف تتكلل بالنجاح في الفترات القادمة، لتفعيل الجالية الجزائرية، خاصة النسائية، من أجل تقديم الفرص الكاملة للشعبين بالتواصل والاحتفال سوياً في كافة المناسبات الوطنية، سواء الفلسطينية أو الجزائرية على حدٍ سواه.

 


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