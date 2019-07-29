شؤون فلسطينية

وزير الخارجية الأمريكي: نعمل على حل القضية الفلسطينية وفق اتفاق بين الجانبين

وزير الخارجية الأمريكي: نعمل على حل القضية الفلسطينية وفق اتفاق بين الجانبين
الرئيس الأمريكي والرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الأمريكي، مارك بومبيو: إن الولايات المتحدة تعمل على حل القضية الفلسطينية وفق اتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضاف في تصريحات له اليوم الاثنين: أن واشنطن ستطرح خطتها عن السلام في الشرق الأوسط قريباً، كما نقلت قناة (الغد) الإخبارية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر قراراً قبل أكثر من عام، يقضي بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وأعلن الأخيرة عاصمة لإسرائيل، الأمر الذي جعل الفلسطينيين يعلنون وقف العلاقات مع الولايات المتحدة.

ويرفض الفلسطينيون إجراء حوار أو مباحثات مع الولايات المتحدة، بعد قرارات ترامب حول القدس، وتصريحات للمسؤوليين الأمريكيين حول الاستيطان والضفة الغربية.

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