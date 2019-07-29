مستوطنون يحرثون أراضي المواطنين بالأغوار الشمالية

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رام الله - دنيا الوطن

شرع مستوطنون، اليوم الاثنين، بحراثة أراضي المواطنين في منطقة "موفييه"، قرب مستوطنة (حمدات) بالأغوار الشمالية.



وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات، بأن المستوطنين شرعوا منذ ساعات، بحراثة ما يقارب (100) دونم، من أراضي المواطنين في إحدى السهول الممتدة بالقرب من المستوطنة، مؤكدا أن تلك الأراضي مسجلة في أوراق "الطابو"، كما وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



يذكر أن المستوطنين يستهدفون مناطق عديدة من الأغوار الشمالية، ويستولون على مساحات واسعة من الأراضي، ويرهبون سكانها الشرعيين من الفلسطينيين.