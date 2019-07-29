تعليم غزة تلغي اعتماد ثلاث مؤسسات تعليم عالي.. وهذا السبب

أعلن الدكتور أيمن اليازوري الوكي المساعد لوزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، أنه الوزارة ألغت اعتماد ثلاث مؤسسات تعليم عالي في القطاع.



وأوضح اليازوري خلال حوار لموقع الوزارة، أن قرار إلغاء الاعتماد العام لأكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا، وبولتكنك فلسطين، وبولتكنك المستقبل في غزة، جاء بعد عملية تقييم علمي لهذه المؤسسات ونفاذ المهل المعطاة لها لتصويب أوضاعها وفق القانون، حيث وُجد أنها لم تلتزم بالتعليمات ولم تلب شروط الحد الأدنى المنصوص عليها في أنظمة الاعتماد والجودة.



وأوضح اليازوري أن عملية التقييم لمؤسسات التعليم العالي تتم بشكل منهجي دقيق وفق الأصول العلمية ومن خلال عدة أمور منها قياس فاعلية البرامج الأكاديمية، حيث وضعنا 3 تصنيفات للبرامج الأكاديمية، التصنيف الأول: برامج فاعلة وهي البرامج الذي يوجد عليها عدد مقنع من الطلبة و الأكاديميين وهذه تبقى.



والتصنيف الثاني: برامج غير فاعلة قانونياً وتم إغلاقها لأنه لم يسجل فيها أي طالب منذ افتتاحها وبالتالي لا يوجد حاجة حقيقية لوجودها، والتصنيف الثالث: برامج غير فاعلة واقعياً وهي التي التحق بها عدد محدود من الطلبة لم يتجاوز 15 طالباً خلال 4 سنوات وهذه البرامج تم تجميدها لمدة سنة حتى تصوب أوضاعها وتطور بيئتها.



رام الله - دنيا الوطن