قيادي بحماس: عرضنا على فتح والشعبية والديمقراطية إجراء انتخابات لبلدية غزة ورفضوا

أكدت حركة حماس، احترامها لكافة الأراء والبيانات التي صدرت عن الشخصيات والفصائل الفلسطينية، حول تعيين يحيى السراج رئيسًا لبلدية غزة، مبينة أن حرية الرأي حق مكفول للجميع.

وقال القيادي في حركة حماس، يحيى موسى لـ"دنيا الوطن": إنه عُرض على حركة فتح والجبهتين الشعبية، والديمقراطية، إجراء انتخابات للعديد من البلديات في القطاع ورفضوا، مبينًا أن حماس جربت كذلك الذهاب نحو التوافق على شخصيات وطنية، وكفاءات، لتترأس البلديات، ورفضوا الأمر جملة وتفصيلًا.

وحول عدم إبقاء حركته على المجلس السابق، ورئيسه نزار حجازي، بدلًا من تعيين يحيى السراج في المنصب، أكد موسى، أنه ينبغي أن يتم إجراء تعديلات وتغييرات في المناصب، وعدم الإبقاء على القديم، لأن الوزارات والهيئات والمجالس البلدية تحتاج لذلك التدوير، وهنالك مواعيد من أجل ضخ دماء جديدة، بما في ذلك المؤسسات الأمنية، لا تستمر لأكثر من ثلاث سنوات، مُعتبرًا أن حماس مع أي انتخابات توافقية، ولا تخشاها.

وعن تعريف النخب الذين اختاروا السراج رئيسًا للبلدية، أوضح القيادي في حماس، أن ما حدث جاء بالتشاور بين هؤلاء النُخب، وتم التوافق على السراج، وجرى الموافقة على ذلك من الجميع، على اعتبار أن السراج، يحظى برضى من جميع الأطراف