شاهد: هل وافق الفلسطينيون على قرار وقف الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل؟

خاص دنيا الوطن

عبر المواطنون في قطاع غزة، عن تأييدهم لقرار منظمة التحرير، وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، معتبرين أن القرار يأتي في مصلحة القضية الفلسطينية.





واعتبر عدد منهم في لقاءات مع "دنيا الوطن"، أن القرار يحتاج إلى تكاتف شعبي فلسطيني، وتحمل الضغوط بالمرحلة المقبلة، مشددين على أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية.





يذكر، أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اتخذت قراراً بوقف العمل بكافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وذلك رداً على الجرائم الإسرائيلية الأخيرة بمدينة القدس.







وتباينت آراء المواطنين، حول دعم قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس.





