شعث: انعقاد مؤتمر الاشتراكية بفلسطين دعم دولي لقضيتنا بمواجهة (صفقة القرن)

نبيل شعث

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رام الله - دنيا الوطن

تنطلق غداً في مدينة رام الله، أعمال المؤتمر السنوي العام لمنظمة الاشتراكية الدولية، الذي تستضيفه فلسطين، بحضور 100 مشارك يمثلون الأحزاب السياسية من 25 دولة في العالم.



واعتبر مستشار الرئيس للعلاقات الدولية، نائب رئيس منظمة الاشتراكية الدولية، الدكتور نبيل شعث، أن انعقاد مؤتمر الاشتراكية الدولية في فلسطين بمشاركة عشرات الأحزاب الاشتراكية الحاكمة والمعارضة من مختلف دول العالم، بمثابة دعم دولي مهم للشعب الفلسطيني وقيادته في ظل هذه المرحلة الصعبة التي تواجه فيها القضية الفلسطينية أخطر مخططات التصفية، مؤكداً أن انعقاد المؤتمر يأتي في إطار دعم القيادة الفلسطينية في مواجهة (صفقة القرن) وتأكيد حقوق شعبنا في إقامة دولته المستقلة، وإنهاء الاستيطان للوصول إلى سلام عادل.



ويمثل فلسطين في المؤتمر، حركة فتح، والمبادرة الوطنية، وجبهة النضال الشعبي، الاعضاء في منظمة الاشتراكية.



وقال شعث: إن القضية الفلسطينية لم تغب عن جدول اجتماعات وفعاليات المنظمة الاشتراكية منذ نشأتها عام 1951، والتي أكدت خلال مؤتمراتها على جميع القرارات الدولية ذات العلاقة بفلسطين.



ونوه شعث إلى أن حصول حركة فتح على العضوية الكاملة في منظمة الاشتراكية الدولية عام 2011، ودخول المبادرة الوطنية الفلسطينية وجبهة النضال الشعبي إلى نادي الاشتراكية، ساهم إلى حد كبير في نقل الرواية الفلسطينية والموقف الفلسطيني من مختلف التطورات، ما دفع الاشتراكية الدولية إلى تبني عشرات القرارات المهمة المؤيدة والداعمة لفلسطين والشعب الفلسطيني.



وأضاف: أن أهم قرارات منظمة الاشتراكية الدولية كانت دعوة أعضائها إلى لعب دور لدى حكومات بلادها للاعتراف غير المشروط بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى موقفها الواضح من الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية والتي تعتبرها أنشطة غير شرعية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، ومطالبتها الدائمة للحكومة الإسرائيلية بالتوقف الفوري عن البناء الاستيطاني.



ويذكر، أن منظمة الاشتراكية الدولية هي منظمة سياسية، تضم مجموعة من الأحزاب السياسية ذات التوجه الديمقراطي الاجتماعي والاشتراكي والعمالي، ينضوي تحت لوائها 162 منظمة وحزباً سياسياً من مختلف أنحاء العالم.