مشعشع: تقارير إعلامية تستهدف التأثير على تجديد ولاية (أونروا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الناطق الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، (أونروا) سامي مشعشع، اليوم الاثنين، وجود تقارير إعلامية، تستهدف الإساءة لـ (أونروا) للتأثير على تجديد ولايتها في أيلول/ سبتمبر المقبل.



وأوضح في تصريح، أن تقارير صحفية، بثت اليوم من قبل شبكات إعلامية معروفة وبشكل متزامن، تضمنت مجموعة من الادعاءات استبقت نتائج لجنة تحقيق داخلية لموظفين كبار في (أونروا) بشبهة سوء السلوك والإدارة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وقال: "إن الوكالة تؤكد أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة في نيويورك، أخطرها في بداية العام الجاري، بأن هناك تحقيقاً سيتم عمله بناء على اتهامات بحق موظفين كبار في (أونروا) وهذا التحقيق ما زال جارياً، ولم ينتهِ، ولم تصدر عنه أية نتائج، وأن الوكالة لا تعلق على تحقيق جار حالياً".



وأضاف: "إن الوكالة تعاملت بالكامل مع التحقيق، وحال صدور نتائجه، سيجري التعامل معها، والهم الأساسي لـ (أونروا) حالياً هو ضمان فتح مدارسنا في موعدها، وضمان تجديد ولايتها في الأمم المتحدة في اجتماع الأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر المقبل؛ لتواصل عملها في خدمة اللاجئين، والحصول على مليار و200 مليون دولار، خلال العام المقبل؛ لتعويض الفاقد الأميركي".



وأشار إلى ضغوطات خارجية على الوكالة، ومحاولات للتشكيك بدورها، ولكن الدعم الكبير الذي حصلت عليه في العام 2018 ومكنها من تعويض الفاقد الأميركي والتبرعات التي حصلنا عليها خلال العام الجاري، هي رسالة قوية للمشككين، بأن هناك ثقة كبيرة بالدول المتبرعة، والدول المضيفة للوكالة.