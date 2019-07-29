موجة حارة تضرب الأراضي الفلسطينية الساعات المقبلة.. وهذا موعد انتهائها



وأشار إلى أنه خلال يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتتجاوز معدلاتها السنوية العامة بحدود 3-4 درجات مئوية، وتلامس منتصف الثلاثينيات في العديد من المناطق، بينما تكون الحرارة على السواحل في بداية الثلاثينيات لكن مع رطوبة مرتفعة نسبياً؛ لتعطي شعوراً بالضيق والحرارة العالية بفعلها.



وفي السياق، أكد العلامي، أنه خلال يوم الخميس، تنخفض درجات الحرارة قليلاً، مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بقليل، ويستمر الطقس حاراً بوجه عام.



ومع يوم الجمعة، ينحسر تأثير الكتلة الحارة، وتنخفض درجات الحرارة؛ لتعود حول معدلاتها العامة إلى أقل بقليل، وتسود أجواء صيفية معتدلة نهاراً ولطيفة رطبة ليلاً.

خاص دنيا الوطنتوقع أيمن المصري، مدير موقع طقس فلسطين، أن تتأثر الأراضي الفلسطينية، خلال الساعات الـ 96 المقبلة، بأجواء حارة إلى حارة نسبياً.وأشار المصري في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن الحرارة، ستبدأ بالارتفاع اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، لتصبح أعلى من معدلاتها بحدود 3 إلى 5 درجات مئوية، وتسجل في كافة المناطق درجات حرارة مرتفعة.وتوقع، أن تكسر موجة الحرارة، في مناطق الأغوار والبحر الميت حاجز الـ 42 درجة مئوية، منوهاً إلى أن الأجواء ستعود إلى حالة الاستقرار والانخفاض اعتباراً من يوم الجمعة، ليسود من جديد جو صيفي عادي.بدوره، أكد ليث العلامي، الراصد الجوي، أنه من المتوقع أن تتأثر فلسطين بكتلة هوائية حارة متوسطة الشدة، اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء، وحتى الخميس، تندفع إلى عموم المنطقة من شبه الجزيرة العربية، لتسود أجواء أكثر حرارة من المُعتاد.وبين أن درجات الحرارة، ترتفع، يوم غد الثلاثاء؛ لتصبح أعلى من معدلاتها العامة بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس حاراً نسبياً إلى حار في الجبال، وشديد الحرارة في المناطق المنخفضة وأريحا والأغوار، وحار رطب على امتداد السواحل.