شؤون فلسطينية

موجة حارة تضرب الأراضي الفلسطينية الساعات المقبلة.. وهذا موعد انتهائها

موجة حارة تضرب الأراضي الفلسطينية الساعات المقبلة.. وهذا موعد انتهائها
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
توقع أيمن المصري، مدير موقع طقس فلسطين، أن تتأثر الأراضي الفلسطينية، خلال الساعات الـ 96 المقبلة، بأجواء حارة إلى حارة نسبياً.

وأشار المصري في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن الحرارة، ستبدأ بالارتفاع اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، لتصبح أعلى من معدلاتها بحدود 3 إلى 5 درجات مئوية، وتسجل في كافة المناطق درجات حرارة مرتفعة.

وتوقع، أن تكسر موجة الحرارة، في مناطق الأغوار والبحر الميت حاجز الـ 42 درجة مئوية، منوهاً إلى أن الأجواء ستعود إلى حالة الاستقرار والانخفاض اعتباراً من يوم الجمعة، ليسود من جديد جو صيفي عادي.

بدوره، أكد ليث العلامي، الراصد الجوي، أنه من المتوقع أن تتأثر فلسطين بكتلة هوائية حارة متوسطة الشدة، اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء، وحتى الخميس، تندفع إلى عموم المنطقة من شبه الجزيرة العربية، لتسود أجواء أكثر حرارة من المُعتاد.

وبين أن درجات الحرارة، ترتفع، يوم غد الثلاثاء؛ لتصبح أعلى من معدلاتها العامة بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس حاراً نسبياً إلى حار في الجبال، وشديد الحرارة في المناطق المنخفضة وأريحا والأغوار، وحار رطب على امتداد السواحل.

وأشار إلى أنه خلال يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتتجاوز معدلاتها السنوية العامة بحدود 3-4 درجات مئوية، وتلامس منتصف الثلاثينيات في العديد من المناطق، بينما تكون الحرارة على السواحل في بداية الثلاثينيات لكن مع رطوبة مرتفعة نسبياً؛ لتعطي شعوراً بالضيق والحرارة العالية بفعلها. 

وفي السياق، أكد العلامي، أنه خلال يوم الخميس، تنخفض درجات الحرارة قليلاً، مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بقليل، ويستمر الطقس حاراً بوجه عام.

ومع يوم الجمعة، ينحسر تأثير الكتلة الحارة، وتنخفض درجات الحرارة؛ لتعود حول معدلاتها العامة إلى أقل بقليل، وتسود أجواء صيفية معتدلة نهاراً ولطيفة رطبة ليلاً.

أخبار ذات صلة

قيادي بحماس: عرضنا على فتح والشعبية والديمقراطية إجراء انتخابات لبلدية غزة ورفضوا

قيادي بحماس: عرضنا على فتح والشعبية والديمقراطية إجراء انتخابات لبلدية غزة ورفضوا

سلطة النقد: استمرار التباطؤ في الاقتصاد الفلسطيني للعام الثاني على التوالي

سلطة النقد: استمرار التباطؤ في الاقتصاد الفلسطيني للعام الثاني على التوالي

شاهد: هل وافق الفلسطينيون على قرار وقف الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل؟

شاهد: هل وافق الفلسطينيون على قرار وقف الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل؟

شعث: انعقاد مؤتمر الاشتراكية بفلسطين دعم دولي لقضيتنا بمواجهة (صفقة القرن)

شعث: انعقاد مؤتمر الاشتراكية بفلسطين دعم دولي لقضيتنا بمواجهة (صفقة القرن)

مشعشع: تقارير إعلامية تستهدف التأثير على تجديد ولاية (أونروا)

مشعشع: تقارير إعلامية تستهدف التأثير على تجديد ولاية (أونروا)

&#34;بلدية غزة&#34; الفصائل تنتقد حماس.. هل ما جرى انتخاب أم تعيين.. ومن هم النُخب؟

"بلدية غزة" الفصائل تنتقد حماس.. هل ما جرى انتخاب أم تعيين.. ومن هم النُخب؟

الخارجية والمغتربين: مقترح كاتس دليل فشل أمريكا وإسرائيل في تجاوز الإجماع الدولي

الخارجية والمغتربين: مقترح كاتس دليل فشل أمريكا وإسرائيل في تجاوز الإجماع الدولي

42 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

42 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

حصار إسرائيلي مُحكم

حصار إسرائيلي مُحكم

شؤون فلسطينية

سلطة النقد: استمرار التباطؤ في الاقتصاد الفلسطيني للعام الثاني على التوالي

سلطة النقد: استمرار التباطؤ في الاقتصاد الفلسطيني للعام الثاني على التوالي

شاهد: هل وافق الفلسطينيون على قرار وقف الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل؟

شاهد: هل وافق الفلسطينيون على قرار وقف الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل؟

شعث: انعقاد مؤتمر الاشتراكية بفلسطين دعم دولي لقضيتنا بمواجهة (صفقة القرن)

شعث: انعقاد مؤتمر الاشتراكية بفلسطين دعم دولي لقضيتنا بمواجهة (صفقة القرن)

الخارجية والمغتربين: مقترح كاتس دليل فشل أمريكا وإسرائيل في تجاوز الإجماع الدولي

الخارجية والمغتربين: مقترح كاتس دليل فشل أمريكا وإسرائيل في تجاوز الإجماع الدولي

42 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

42 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

تيسير خالد: وقف العمل بالاتفاقيات شأن سيادي بحاجة لترجمة فعلية دون تعطيل

تيسير خالد: وقف العمل بالاتفاقيات شأن سيادي بحاجة لترجمة فعلية دون تعطيل

اليوم.. صرف مكافأة الثانوية العامة للمعلمين بغزة

اليوم.. صرف مكافأة الثانوية العامة للمعلمين بغزة

هيئة الأسرى: حوارات بين إدارة السجون والأسرى لإزالة أجهزة التشويش وتركيب هواتف

هيئة الأسرى: حوارات بين إدارة السجون والأسرى لإزالة أجهزة التشويش وتركيب هواتف

منوعات

مشادة كلامية بين إعلامية لبنانية وأفيخاي أدرعي بسبب فاروق الفيشاوي

مشادة كلامية بين إعلامية لبنانية وأفيخاي أدرعي بسبب فاروق الفيشاوي

ريهام سعيد: أجريت 3 عمليات وأخاف أن يسقط أنفي.. ومش عاوزة حد يتعاطف معايا

ريهام سعيد: أجريت 3 عمليات وأخاف أن يسقط أنفي.. ومش عاوزة حد يتعاطف معايا

شاهد: معتصم النهار يصدم الجميع بما قاله عن &#34;النسوان&#34;

شاهد: معتصم النهار يصدم الجميع بما قاله عن "النسوان"

شاهد: جليلة المغربية تثير ضجة.. هذا ما حصل معها في الشارع

شاهد: جليلة المغربية تثير ضجة.. هذا ما حصل معها في الشارع

دينا الشربيني تثير ضجة مع عمرو دياب في اليونان

دينا الشربيني تثير ضجة مع عمرو دياب في اليونان

الأمير هاري يفرض شروطا غريبة على جيرانه المقيمين بالقرب من قصره

الأمير هاري يفرض شروطا غريبة على جيرانه المقيمين بالقرب من قصره

شاهد: أحمد الفيشاوي يوبخ زوجته أمام الجميع.. وهذا الفنان يفض الخلاف بينهما

شاهد: أحمد الفيشاوي يوبخ زوجته أمام الجميع.. وهذا الفنان يفض الخلاف بينهما

أحلام لـ فجر السعيد: &#34;احساسچ للاسف كان صح&#34;

أحلام لـ فجر السعيد: "احساسچ للاسف كان صح"

سميرة سعيد مفاجأة ذا فويس 5 .. هل تسبب حمل شيرين في مشاركتها

سميرة سعيد مفاجأة ذا فويس 5 .. هل تسبب حمل شيرين في مشاركتها

mbc تجمع راغب علامة واحلام مجددا.. هذه المرة في the voice

mbc تجمع راغب علامة واحلام مجددا.. هذه المرة في the voice

عربي

المخابرات العراقية: البغدادي في سورية ويتمتع بنفوذ قوي بتنظيم الدولة

المخابرات العراقية: البغدادي في سورية ويتمتع بنفوذ قوي بتنظيم الدولة

ضربة جوية أمريكية تقضي على منسق عمليات تنظيم الدولة بالصومال

ضربة جوية أمريكية تقضي على منسق عمليات تنظيم الدولة بالصومال

الصحة السودانية: مقتل 184 شخصاً منذ بدء الاحتجاجات

الصحة السودانية: مقتل 184 شخصاً منذ بدء الاحتجاجات

إسرائيل: الأردن الخاسر الأكبر من (صفقة القرن)

إسرائيل: الأردن الخاسر الأكبر من (صفقة القرن)