42 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم 42 مستوطنا، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال.



ونفّذ المستوطنون جولات استفزازية في المسجد وسط محاولات متكررة لإقامة طقوس وصلوات تلمودية، خاصة في محيط مبنى ومُصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من الأقصى المبارك، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).