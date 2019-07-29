شؤون فلسطينية

التربية والتعليم تُجري تعديلات جديدة على المنهاج الفلسطيني

التربية والتعليم تُجري تعديلات جديدة على المنهاج الفلسطيني
خاص دنيا الوطن
أكد الدكتور ثروت زيد، مدير عام المناهج في وزارة التربية والتعليم العالي، أن الوزارة أجرت بعض التعديلات البسيطة على المنهاج الفلسطيني في العام المقبل.

وقال زيد لـ"دنيا الوطن": "هذه التعديلات جاءت بناءً على التقديرات الراجعة التي وصلت الوزارة من المدارس وبعض الدراسات، بالإضافة إلى دراسة التقييم الشامل الذي قامت به الوزارة بالتعاون مع الشركة العربية الأوروبية، وهو عبارة عن تقييم خارجي".

وأضاف: "بشكل مبدئي، فقد وصل تقييم شامل من الصف الأول إلى العاشر، وهو تقييم تفصيلي، وفق أربعة محاور، الأول: حقوق الإنسان، والثاني: محور النوع الاجتماعي، والثالث: البيئة والتنمية المستدامة، والرابع: الجودة في المنهاج، وبناء على الملاحظات التي وصلت فقد تم إجراء بعض التعديلات الطفيفة، وليس التغيير في المنهاج".

وكشف زيد، أن بعض الكتب قد وصلت إلى المدارس، منوهاً إلى أنه في يوم 1 أيلول/ سبتمبر، ستكون كافة الكتب في مدارس المحافظات الفلسطينية، بالضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، مشيراً إلى أن كافة المطابع في المحافظات، تعمل باستمرار.

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