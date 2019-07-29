شؤون فلسطينية

مزهر: الجبهة الشعبية ضد تفاهمات التهدئة ومن يُراهن عليها يَلهث وراء سراب

مزهر: الجبهة الشعبية ضد تفاهمات التهدئة ومن يُراهن عليها يَلهث وراء سراب
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر مزهر، أن كل شخص يعتقد أن تفاهمات التهدئة في قطاع غزة، ممكن أن تُقدم للشعب الفلسطيني، حياة كريمة، فهو واهم.

وقال مزهر لـ"دنيا الوطن": "الجبهة الشعبية، تقول بملء الفم، نحن لسنا جزءًا مما يُسمى "التفاهمات"، بل نحن ضدها؛ لأنها حلول ترقيعية تسهيلية، من الممكن أن تحل أزمات الشعب الفلسطيني لمدة عام أو عامين، لكن لا تصل للحل الجذري للفلسطينيين".

وأوضح أنه لا يجب الحديث عن تفاهمات أو هُدنة، وكل من يُراهن على تلك المُسميات هو واهم، ويلهث وراء السراب، والعدو الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة القوة، كي يحصل الفلسطينيون على حقوقهم.

وفي سياق المصالحة الفلسطينية، أكد مزهر، أنه لحد اللحظة لا يوجد خطوات عملية، لإنجاح المصالحة، وحتى اللحظة تعيش المصالحة مرحلة الموت السريري، مبينًا أن الانقسام لم يجلب للفلسطينيين سوى الفقر، والدمار، والحصار، والتهويد، والاستيطان، وضياع المشروع الوطني.

وأشار إلى أن هنالك قضايا تحتاج من الكل الوطني، أن يكون موحدًا أمامها، كالتطبيع وصفقة القرن، ومواجهة المشاريع الأمريكية، وتهويد الضفة، وحصار غزة، والأزمات التي تعاني منها المخيمات الفلسطينية، لذا فإنهاء الانقسام الملاذ الآمن الوحيد؛ لمواجهة تلك القضايا، مضيفًا: "ما دون ذلك يعتبر حلولًا ترقيعية شكلية، لا تُسمن ولا تُغني من جوع".

وتابع: على الإخوة في حركتي فتح وحماس، أن يرتقوا لمستوى التضحيات الجِسام، والبدء بخطوات عملية لإنجاح المصالحة.

وشرح مزهر، الخطوات التي يجب أن تتم حتى ينتهي الانقسام بلا رجعة، وقال: إنه لا بد من تطبيق الاتفاقيات الموقعة، وهذا يشمل اتفاقيات 2005، 2006، و2011، و2014، واتفاقي 2017 سواءً في بيروت أو القاهرة، متابعًا: "نحن لا نحتاج لاتفاقيات جديدة، بل المطلوب تطبيق كل هذه الاتفاقيات، طالما كان عليها إجماع وطني، ووقعت عليها فتح وحماس".

وأضاف، أن المطلوب كذلك التحلل من كافة الاتفاقيات السياسية؛ بما فيها أوسلو ومخرجاتها، ويشمل ذلك وقف التنسيق الأمني، كما طالب القيادي بالجبهة، بدعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، والذي من خلاله سيتم فتح حوار وطني شامل، وسيتحدث من خلاله الكل الفلسطيني بشجاعة وصراحة في كل الملفات، وعندئذ نتفق على ما يمكن الاتفاق عليه.

وأوضح، أنه بعد ذلك يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية، والدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، والاتيان بقيادة فلسطينية جديدة، قادرة على مواجهة المشروع الصهيوني، ورفع المشروع الوطني الفلسطيني، فيما دعا مزهر في ختام تصريحاته؛ لرفع كافة الإجراءات العقابية عن قطاع غزة، كمدخل لإنهاء أزمات القطاع، وتعزيز صمود أهل غزة.

أخبار ذات صلة

الخارجية والمغتربين: مقترح كاتس دليل فشل أمريكا وإسرائيل في تجاوز الإجماع الدولي

الخارجية والمغتربين: مقترح كاتس دليل فشل أمريكا وإسرائيل في تجاوز الإجماع الدولي

موجة حارة تضرب الأراضي الفلسطينية الساعات المقبلة.. وهذا موعد انتهائها

موجة حارة تضرب الأراضي الفلسطينية الساعات المقبلة.. وهذا موعد انتهائها

42 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

42 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

تيسير خالد: وقف العمل بالاتفاقيات شأن سيادي بحاجة لترجمة فعلية دون تعطيل

تيسير خالد: وقف العمل بالاتفاقيات شأن سيادي بحاجة لترجمة فعلية دون تعطيل

محافظ غزة: أي تعيينات خارج صندوق الانتخابات باطلة

محافظ غزة: أي تعيينات خارج صندوق الانتخابات باطلة

التربية والتعليم تُجري تعديلات جديدة على المنهاج الفلسطيني

التربية والتعليم تُجري تعديلات جديدة على المنهاج الفلسطيني

مجدلاني: صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية بالتزامن مع رواتب الموظفين

مجدلاني: صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية بالتزامن مع رواتب الموظفين

ما قصة حجاج المحافظات الشمالية العالقين على الحدود الأردنية السعودية؟

ما قصة حجاج المحافظات الشمالية العالقين على الحدود الأردنية السعودية؟

التعليقات

الدنيا حكايات

السيسي يُحيّرُنَا

السيسي يُحيّرُنَا

شؤون فلسطينية

الخارجية والمغتربين: مقترح كاتس دليل فشل أمريكا وإسرائيل في تجاوز الإجماع الدولي

الخارجية والمغتربين: مقترح كاتس دليل فشل أمريكا وإسرائيل في تجاوز الإجماع الدولي

42 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

42 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

تيسير خالد: وقف العمل بالاتفاقيات شأن سيادي بحاجة لترجمة فعلية دون تعطيل

تيسير خالد: وقف العمل بالاتفاقيات شأن سيادي بحاجة لترجمة فعلية دون تعطيل

اليوم.. صرف مكافأة الثانوية العامة للمعلمين بغزة

اليوم.. صرف مكافأة الثانوية العامة للمعلمين بغزة

هيئة الأسرى: حوارات بين إدارة السجون والأسرى لإزالة أجهزة التشويش وتركيب هواتف

هيئة الأسرى: حوارات بين إدارة السجون والأسرى لإزالة أجهزة التشويش وتركيب هواتف

(أونروا): الإمارات تقدّم تبرعاً بقيمة 50 مليون دولار

(أونروا): الإمارات تقدّم تبرعاً بقيمة 50 مليون دولار

الاحتلال يُغلق طريق &#34;وادي الدلب&#34; ويفصل قرى غرب رام الله عن المدينة

الاحتلال يُغلق طريق "وادي الدلب" ويفصل قرى غرب رام الله عن المدينة

&#34;الاقتصاد&#34;: انخفاض تسجيل الشركات وترخيص المصانع وارتفاع بدمغ الذهب في حزيران

"الاقتصاد": انخفاض تسجيل الشركات وترخيص المصانع وارتفاع بدمغ الذهب في حزيران

منوعات

مشادة كلامية بين إعلامية لبنانية وأفيخاي أدرعي بسبب فاروق الفيشاوي

مشادة كلامية بين إعلامية لبنانية وأفيخاي أدرعي بسبب فاروق الفيشاوي

ريهام سعيد: أجريت 3 عمليات وأخاف أن يسقط أنفي.. ومش عاوزة حد يتعاطف معايا

ريهام سعيد: أجريت 3 عمليات وأخاف أن يسقط أنفي.. ومش عاوزة حد يتعاطف معايا

شاهد: معتصم النهار يصدم الجميع بما قاله عن &#34;النسوان&#34;

شاهد: معتصم النهار يصدم الجميع بما قاله عن "النسوان"

شاهد: جليلة المغربية تثير ضجة.. هذا ما حصل معها في الشارع

شاهد: جليلة المغربية تثير ضجة.. هذا ما حصل معها في الشارع

دينا الشربيني تثير ضجة مع عمرو دياب في اليونان

دينا الشربيني تثير ضجة مع عمرو دياب في اليونان

الأمير هاري يفرض شروطا غريبة على جيرانه المقيمين بالقرب من قصره

الأمير هاري يفرض شروطا غريبة على جيرانه المقيمين بالقرب من قصره

شاهد: أحمد الفيشاوي يوبخ زوجته أمام الجميع.. وهذا الفنان يفض الخلاف بينهما

شاهد: أحمد الفيشاوي يوبخ زوجته أمام الجميع.. وهذا الفنان يفض الخلاف بينهما

أحلام لـ فجر السعيد: &#34;احساسچ للاسف كان صح&#34;

أحلام لـ فجر السعيد: "احساسچ للاسف كان صح"

سميرة سعيد مفاجأة ذا فويس 5 .. هل تسبب حمل شيرين في مشاركتها

سميرة سعيد مفاجأة ذا فويس 5 .. هل تسبب حمل شيرين في مشاركتها

mbc تجمع راغب علامة واحلام مجددا.. هذه المرة في the voice

mbc تجمع راغب علامة واحلام مجددا.. هذه المرة في the voice

عربي

ضربة جوية أمريكية تقضي على منسق عمليات تنظيم الدولة بالصومال

ضربة جوية أمريكية تقضي على منسق عمليات تنظيم الدولة بالصومال

الصحة السودانية: مقتل 184 شخصاً منذ بدء الاحتجاجات

الصحة السودانية: مقتل 184 شخصاً منذ بدء الاحتجاجات

إسرائيل: الأردن الخاسر الأكبر من (صفقة القرن)

إسرائيل: الأردن الخاسر الأكبر من (صفقة القرن)

الحوثيون يستهدفون مطار أبها في السعودية بواسطة طائرات مسيرة

الحوثيون يستهدفون مطار أبها في السعودية بواسطة طائرات مسيرة