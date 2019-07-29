ما قصة حجاج المحافظات الشمالية العالقين على الحدود الأردنية السعودية؟

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خاص دنيا الوطن

انتشرت معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي، بوجود عالقين من الحجاج الفلسطينيين على الحدود الأردنية- السعودية، وأنهم لم يصلوا إلى المملكة العربية السعودية.



وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب، أوضح لـ"دنيا الوطن"، خلفيات الموضوع، مطمئناً الجمهور أنه حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم، قد انتهت عملية دخول كافة حجاج فلسطين إلى الأراضي السعودية.



وقال أبو الرب: "يوم أمس الأحد، كان هناك ازدحام على الحدود السعودية الأردنية، حيث تواجد أكثر من 360 حافلة من الأردن والعراق، بالتزامن مع وجود الحجاج الفلسطينيين".



وأضاف: "نتيجة الاكتظاظ والضغط، بالإضافة إلى إجراءات التفتيش، فقد تأخر وصول الحجاج إلى الأراضي السعودية"، منوهاً إلى أن الدفعتين الأولى والثانية من الحجاج الفلسطينيين، قد دخلت المملكة، فهناك أكثر من 70 حافلة، وصلت إلى المدينة المنورة، وهناك 25 حافلة في طريقها إلى المدينة.



وبين أبو الرب، أنه حتى الساعة العاشرة أو الحادية عشرة ليلاً من هذا اليوم، سيصل كافة حجاج المحافظات الشمالية إلى المدينة، أما حجاج المحافظات الجنوبية، فقد وصولوا كلهم إلى المدينة يوم أمس.